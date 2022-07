Doda zmieniła fryzurę. Wygląda obłędnie!

Doda nie przestaje zaskakiwać metamorfozami. W końcu nie bez powodu mówi się, że "kobieta zmienną jest". Artystka jest niczym kameleon. Trudno nadążyć za jej kolejnymi zmianami wizerunku. Dorota Rabczewska od lat jest wierna blond włosom, ale na głowie miała już całą paletę kolorów. Nie ukrywa, że kocha peruki, jednak tym razem z nich zrezygnowała. Zakręciła długie włosy, a fani pomylili ją z Shakirą.

Doda zmieniła fryzurę. Pokazała się w burzy loków: Myślałam, że to Shakira

Doda od dłuższego czasu nie może narzekać na nudę. Jesienią w Polsacie rozpocznie się emisja reality show "Doda - 12 kroków do miłości", w którym kandydaci zawalczą o jej serce. Jednak zanim to nastąpi, gwiazda dba, by nie przyzwyczajać fanów do jednego wizerunku. Rabczewska opublikowała wideo na Instagramie, na którym zaprezentowała się w nowym wydaniu. Uwagę zwracają jej długie i mocno pokręcone blond włosy.

Zapowiada się ciężka noc - napisała tajemniczo.

Zobacz wideo Doda zmieniła fryzurę. Fani pomylili ją z Shakirą

Mimo zmęczenia, gwiazda wygląda rewelacyjnie i widać, że dobrze czuje się w takiej fryzurze, która zresztą bardzo jej pasuje. W sekcji komentarzy przeważały opinie, że w kręconych włosach wokalistka do złudzenia przypomina Shakirę. Ciężko nie zgodzić się z taką opinią.

W pierwszym momencie myślałam, że to Shakira.

Boska fryzura.

Aż cię pokręciło - pisali zachwyceni internauci.

Jak wam się podoba Doda w takim wydaniu? Wygląda lepiej niż w prostych włosach?