Kasia Cichopek i Ida Nowakowska zasiadają przy stole jurorskim w "You Can Dance. Nowa Generacja". Okazuje się, że między paniami na planie programu często dochodzi do spięć i nieporozumień. Wyznał to reżyser formatu, który opowiedział również o przyczynach awantur.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek o podsłuchach swoich i Macieja Kurzajewskiego

Shakira i Gerard Pique zaplanowali spotkanie. "To szaleństwo"

Katarzyna Cichopek "kłóci się" z Idą Nowakowską na planie "You Can Dance"

Reżyser tanecznego programu udzielił wywiadu "Faktowi", w którym wyznał, że na planie dochodzi do sprzeczek. Mikołaj Dobrowolski zdradził, że kłócą się między sobą Cichopek i Nowakowska. Przyczynami sporów zazwyczaj są oceniani tancerze.

Czasami między nimi iskrzy, ale nie uważam, że to źle, bo widzowie chcą emocji. Obie są bardzo ambitne i profesjonalne, ale te ich emocje wypływają jeszcze bardziej, bo obie są matkami, nie chcą nikogo skrzywdzić. Ale to talent show i czasem trzeba komuś podziękować. I tu właśnie może budzić się niezadowolenie którejś z nich. Nie zmienia to faktu, że potrafią się pokłócić na śmierć i życie dla dobra któregoś z uczestników. Wychodzą z nich ogromne emocje i bardzo dobrze, bo dzięki temu program nie jest nudny jak flaki z olejem.

W tym samym wywiadzie Dobrowolski wyjaśnił, dlaczego Ida Nowakowska została jurorką formatu.

Jurorką w drugiej edycji została dlatego, że w pierwszej edycji była jedną z najpopularniejszych osób na planie. Ona jest dla nich dużym autorytetem tanecznym. Kiedy mówi im, że muszą popracować nad jakimś chasse czy pas, one jej słuchają.

Czekacie na pierwszy odcinek drugiej edycji "You Can Dance"?

Koroniewska spytana, "czemu tak brzydko się starzeje". Wrzuciła zdjęcie