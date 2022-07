Shakira i Gerard Pique zaplanowali spotkanie. "To szaleństwo"

Shakira i Gerard Pique rozstali się i teraz spierają się o prawo do wychowywania dzieci. Sprawę rozstrzygnie sąd, jednak zanim to nastąpi, była para spędzi trochę czasu razem. Rodzice zdecydowali się zrobić sobie wspólny prezent i wyjechać wraz z pociechami na wakacje.

Shakira i Gerard Pique pojadą razem na wakacje

Shakira po rozstaniu chce przenieść się z dziećmi do Miami w Stanach Zjednoczonych. Pique nie zgodził się, by Milan i Sasha opuszczali Barcelonę, więc sprawa została oddana w ręce prawników. Rodzicom zależy jednak, by proces nie odbił się emocjonalnie na pociechach. Dlatego przed definitywnym rozstaniem zaplanowali wspólne wakacje na Bahamach. Poinformowali o tym dziennikarze w meksykańskim programie telewizyjnym "Chisme No Like per Marca".

To szaleństwo. Zamierzają wyjechać na wakacje na Bahamy. Będą bawić się w szczęśliwą rodzinę, a po powrocie do Hiszpanii podpiszą separację - oceniali.

Przypomnijmy, że portal Marca wcześniej donosił, że piosenkarka w ramach ugody złożyła byłemu partnerowi spektakularną ofertę ugody separacyjnej. Miał w niej widnieć zapis, na podstawie którego piłkarz nie musiałby ponosić żadnej odpowiedzialności finansowej wobec dzieci. Ponadto zaoferowała, że sfinansuje Katalończykowi w ciągu roku pięć wizyt w Miami. To jednak nie koniec. Artystka spłaciłaby 20 procent długów Pique, czyli około dwóch i pół miliona dolarów. Przypomnijmy, że sportowiec ma trudną sytuację finansową z powodu problemów prawnych w Hiszpanii. Pique odrzucił jednak ofertę byłej partnerki.

