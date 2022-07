Małgorzata Rozenek już zdążyła przeprowadzić się z rodziną do okazałej willi na warszawskim Wilanowie, co pieczołowicie relacjonowała w mediach. Po intensywnym czasie przyszła pora na odpoczynek. Razem z Radosławem Majdanem wyleciała na urlop. Sportowiec już na lotnisku żartował z żony, że liczba bagaży (w tym ogromny obraz) wskazuje na dłuższy wyjazd, ale "Perfekcyjna" szybko ucięła temat i zwróciła mężowi uwagę, by nawet nie zaczynał. Po wylądowaniu na miejsce małżonkowie szybko się przebrali i wyruszyli na festiwal w Marbelli, gdzie 25 lipca występowała Christina Aguilera. Sportowca nie można było przegapić w tłumie.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan szaleją na koncercie. Piłkarz w garniturze jak zakreślacz

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zadbali o szykowane stylizacje na koncert. Podczas gdy celebrytka postawiła na mini sukienkę zdobioną piórami przy dekolcie i torebkę, obok stroju piłkarza nie można było przejść obojętnie. Radosław wystylizował się w neonowy garnitur, do którego dobrał czarną koszulę i białe adidasy.

Właśnie zaraz porwie nas szał, ja rzucam marynarkę, pysiula piórami zamiesza - powiedział Radosław.

Humory dopisywały, a jak zauważyła Małgorzata, jej mąż z pewnością nie zgubi się w tłumie.

Ja chciałam powiedzieć, że tematem przewodnim tej imprezy nie był zakreślacz, czego nie można powiedzieć po stroju Radosław. Kochanie, nie zgubisz się - dodała z rozbawieniem Małgorzata.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan szaleją na koncercie. Piłkarz w garniturze jak zakreślacz Fot. Instagram/ m_rozenek

Jak wam się podobają stylizacje Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana? Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.