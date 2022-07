Joanna Koroniewska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ja aż 670 tys. użytkowników. Gwiazda chętnie dzieli się zdjęciami z podróży i codziennego życia, w którym najważniejsza jest rodzina. Aktorka lubi skracać dystans z fanami i teraz po raz kolejny to udowodniła. Odpowiedziała na serię pytań, wśród których jedno było bardzo osobiste.

Joanna Koroniewska opowiada o starzeniu się

Joanna Koroniewska otrzymała bardzo chamskie pytanie:

Czemu tak brzydko się starzejesz?

Koroniewska mogła oczywiście zignorować nieelegancką zaczepkę, nie udostępniając pytania, ale zamiast tego po raz kolejny udowodniła, że ma do siebie dystans i jest pogodzona z upływem czasu.

Mam 44 lata. Uważam, że moja fizyczność nie jest w życiu najważniejsza, więc niespecjalnie przeżywam widok kolejnych zmarszczek.

Joanna Koroniewska instagram.com/ joannakoroniewska

Gwiazda zwróciła też uwagę na pytanie o to, co daje jej szczęście. Wyznała, że dopatruje się go w rodzinie.

Moje największe szczęście to zdrowie. Moje i moich najbliższych. Czasami bywam więc szczęśliwa, a czasami nie.

Joanna Koroniewska instagram.com/ joannakoroniewska

Joanna Koroniewska organizuje Q&A na Instagramie regularnie. Ostatnio została zapytana, czy nie chciałaby powiększyć rodziny. Gwiazda udzieliła odpowiedzi, podkreślając, że jest wdzięczna losowi za cudowne córki. Dodała, że nie może mieć więcej dzieci.

Pewnie czasem i bym chciała, ale już nie mam szans i ogromnie się cieszę z dwóch cudów, które mam - napisała aktorka.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor wychowują 13-letnią Janinę i czteroletnią Helenę.

