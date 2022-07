Nie żyje brat uczestniczki "Top Model". Niedawno zbierała środki na leczenie

Uczestniczka dziewiątej edycji programu "Top Model" Karolina Brzuszczyńska poinformowała o śmierci swojego brata. W maju tego roku influencerka wyznała, że Paweł choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Niestety nie pomógł nawet przeszczep. Karolina apelowała wówczas o pomoc i zbiórkę pieniędzy na ratowanie jego życia. Teraz pożegnała go w poruszającym wpisie na Instagramie.

Karolian Brzuszczyńska pożegnała swojego brata. Odniosła się do zbiórki pieniędzy

Karolina Brzuszczyńska, znana bardziej jako "Way of Blonde", wstawiła na Instagram zdjęcie swojego brata i skierowała do niego kilka słów, wspominając przy tym ich wspólne dzieciństwo.

Braciszku, byłeś dzielny, ale to była niesprawiedliwa walka. Pamiętasz? To ty zabrałeś mnie pierwszy raz nad morze. To z tobą ulepiłam swojego największego bałwana w życiu. Rzucając zaklęcia z moich uszu, wyciągałeś w magiczny sposób moje ulubione słodycze. Zawoziłeś i odbierałeś mnie ze szkoły, kiedy rodzice pracowali do późna. Z tobą słuchałam swoich pierwszych rapsów. Nie zapomnę, jak goniłeś mnie do sprzątania, zanim mama wróci zmęczona do domu. Nauczyłeś mnie pierwszych podciągnięć na drążku, pompek, rzutów do kosza i headshotów w CS go. Byłeś najlepszym człowiekiem na tej planecie. Kocham cię. Za dużo się wycierpiałeś, odpoczywaj - napisała Karolina Brzuszczyńska.

Influencerka odniosła się także do kwestii zbiórki pieniędzy na leczenie brata. Za pomocą portalu siepomaga.pl udało się zebrać 273 790 złotych. Karolina poinformowała, że te środki zostaną przeznaczone na leczenie innej potrzebującej osoby.

Pieniądze ze zbiórki na leczenie zostaną przekazane na inną chorą osobę. Niebawem dam znać w tej kwestii. Dziękuję za wasze wsparcie - dodała Karolina Brzuszczyńska.

Składamy wyrazy współczucia z powodu śmierci bliskiej osoby.

