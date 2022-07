Maffashion miała ostatnio ciężki czas, ale wygląda na to, że zdecydowała oddzielić przeszłość grubą kreską i zacząć wszystko od nowa. Pierwszym krokiem była diametralna zmiana fryzury i powrót do "starej, dobrej Maff". Influencerka zdecydowała się powrócić do różowego koloru włosów, który dobrze już znała z czasów sprzed związku z Fabijańskim. Odmieniona ruszyła pełną parą do pracy i właśnie opublikowała efekty nowej kampanii. Na zdjęciach pozuje w kusym bikini. Jeden z fanów skomentował fotografię i zwrócił uwagę na coś zupełnie innego niż ciało.

Maffashion milczy, ale wszystko się na niej odbija. "Schudłaś". Podjęła temat

Maffashion opublikowała zdjęcie w bikini. Fan zwrócił uwagę na coś ważnego. Julia odpowiedziała

Maffashion wzięła udział w kampanii zdjęciowej popularnej marki. Na fotografiach pozuje na basenie miejskim w wyciętym bikini. Influencerka pokazała też nowy kolor włosów - efekt metamorfozy z poprzedniego tygodnia. Na większości zdjęć widzimy uśmiechniętą dziewczynę, która, zdawałoby się, wiedzie życie marzeń. Trudno jednak ukryć, że ostatnio przeszła wiele. Rozstanie, zdrady i niekończące się afery - całe to przedstawienie działo się na oczach tysięcy obserwatorów. Jeden z fanów słusznie zauważył zmęczone oczy Julii. Influencerka od razu odpowiedziała.

Widać zmęczenie w spojrzeniu - skomentował fan.

Możliwe - odpowiedziała Julia.

Wygląda na to, że jeszcze chwilę zajmie Julii dojście do siebie po tak ciężkim przeżyciach. Fani docenili też formę celebrytki.

Pięknie wyglądasz! Tak dziewczęco i promiennie.

Wow, kapitalna ta sesja. A na którym basenie? Kadry światowe.

Ta sesja to jakiś totalny sztos. Widać, że dobry fotograf, nie wspominając o modelce - czytamy w komentarzach.

Fani skomplementowali ciało Maffashion i zwrócili uwagę, że zdjęcia nie zostały poddane obróbce graficznej. Doceniono naturalną sylwetkę i fakturę skóry, którą ostatnio trudno dostrzec na perfekcyjnie "wyprasowanych" ciałach modelek.

