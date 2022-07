Ostatni weekend był prawdziwie przełomowy w piłkarskiej karierze Roberta Lewandowskiego. Reprezentant Polski zadebiutował bowiem w klubowych barwach FC Barcelona. Okazuje się, że piłkarz mógł liczyć także na wsparcie najbliższej rodziny. Mecz z trybun oglądała jego siostra. Milena Lewandowska-Miros musiała pokonać sporą odległość, żeby się tam znaleźć. Dumna z debiutu brata opublikowała z nim zdjęcie w mediach społecznościowych.

Siostra Roberta Lewandowskiego pojechała do Las Vegas, żeby wspierać brata w jego debiucie w barwach FC Barcelona

Siostra Roberta Lewandowskiego wstawiła z nim zdjęcie na Instagram. Opatrzyła je wymownym opisem.

Przejechać prawie pół świata, żeby zobaczyć jego debiut - napisała Milena Lewandowska-Miros.

Wspólne zdjęcie rodzeństwa bardzo spodobało się obserwatorom na Instagramie. Na post zareagowały m.in: mama Roberta Iwona Lewandowska, Anna Lewandowska i Edyta Pazura. Posypały się też pozytywne komentarze od internautów.

Super rodzeństwo.

Taka siostra to skarb.

No pięknie wyglądacie.

Nie ważne, jak daleko. Wsparcie w ważnych momentach jest. Rodzeństwo idealne.

To tylko niektóre z komentarzy, które pojawiły się pod postem Mileny Lewandowskiej-Miros. Dodajmy, że siostra Roberta Lewandowskiego do Las Vegas, gdzie odbywał się mecz, wybrała się ze swoim mężem. Na InstaStories zdawała liczne relacje ze stolicy hazardu, a także z Nowego Jorku, gdzie wybrała się dzień później. Co ciekawe, Milena Lewandowska-Miros w przeszłości także zajmowała się sportem. Grała w siatkówkę w drużynie AZS Politechniki Warszawskiej.

