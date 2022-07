Zygmunt Chajzer ma chyba dość wybryków syna i sam postanowił zadbać o rodzinne relacje. Na wakacyjny wypad zabrał wnuczka i Małgorzatę Walczak, byłą partnerkę Filipa. Na instagramowych relacjach z urlopu zabrakło jednak ważnego członka rodziny. Wygląda na to, że tym razem Filip nie dostał zaproszenia.

W rodzinie Chajzerów ostatnio dużo się dzieje. Pod koniec maja 2022 roku Filip Chajzer został sfotografowany w towarzystwie tajemniczej kobiety. Media donosiły, że prezenter spotyka się z nową sympatią, mimo że nadal jest w związku z matką swojego syna, Małgorzatą Walczak. Niedługo po tym, jak cała afer wyszła na jaw, wyprowadził się z domu w Konstancinie i ogłosił koniec dotychczasowej relacji.

Zygmunt Chajzer miał być ogromnie zaskoczony i zawiedziony takim obrotem spraw. Zdecydował, że będzie walczył o pojednanie pary i naprawę rodzinnych relacji. Na pierwszym miejscu postawił dobro wnuka Aleksandra, którego zabrał na wakacje, aby odciągnąć go od rodzinnych kłopotów.

Zygmunt Chajzer chce pogodzić syna z partnerką i "uchronić wnuka". Ma plan

Zygmunt Chajzer zabrał na wakacje wnuczka i Małgorzatę Walczak. A gdzie Filip?

Zygmunt Chajzer podobno tak przejął się losem wnuka, że postanowił zrobić wszystko, aby ten nie odczuł problemów między rodzicami. Jak donosił tygodnik "Na Żywo", dziadek Aleksandra dokładnie zaplanował wakacje, aby spędzić z młodym jak najwięcej czasu.

Senior chce uchronić najmłodszego wnuka przed utratą poczucia bezpieczeństwa - napisał tygodnik "Na Żywo".

Wygląda na to, że idzie mu świetnie, bo plan "ratowania" rodziny już realizuje. Dziennikarz zaprosił wnuka i jego mamę na wypad do luksusowego hotelu pod Warszawą. Małgorzata spędzała czas, wylegując się na leżakach z Weroniką Chajzer, młodszą siostrą Filipa. Za to Zygmunt zadbał o aktywny czas na wyjeździe i uczył młodego Aleksandra gry w siatkówkę.

Małgorzata Walczak z radością podzieliła się zdjęciami na Instagramie, ale fani od razu zwrócili uwagę, że na żadnym ze zdjęć nie pojawił się Filip. Jak donosi Pudelek, przyczyna jest prosta - nie dostał zaproszenia. Wygląda na to, że ostatnie wybryki Filipa popsuły także jego relację z ojcem i Zygmunt na pierwszym miejscu postawił troskę o zdrowie psychicznego wnuka i utrzymanie relacji z jego mamą.

Zygmunt Chajzer zabrał na wakacje wnuczka i Małgorzatę Walczak. A gdzie Filip? Nie dostał zaproszenia fot. instagram.com

Zygmunt Chajzer zabrał na wakacje wnuczka i Małgorzatę Walczak. A gdzie Filip? Nie dostał zaproszenia fot. instagram.com

Zygmunt Chajzer rozczarowany zachowaniem syna. Filip nie ma co liczyć na jego wsparcie

