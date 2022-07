Joanna Opozda i Antek Królikowski po wielu miesiącach milczenia zdecydowali się upublicznić szczegóły rozstania i opieki nad dzieckiem. Wszystko zaczęło się od odwołania chrztu Vincenta, na którym aktor zdecydował się stawić z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską. Media obiegło zdjęcie spod kościoła, które wywołało prawdziwą burzę.

Małżonkowie zaczęli się publicznie obrzucać winą, publikując screeny rozmów i przelewów bankowych. Oprócz tego Joanna Opozda ujawniła, że miała być zastraszana przez kochankę męża i próbowała się dogadać z Antkiem Królikowskim. Aktor zarzucił jej manipulacje.

Krzysztof Rutkowski oburzony medialnym praniem brudów Opozdy i Królikowskiego

Sytuację Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy skomentował Krzysztof Rutkowski. W rozmowie z portalem Jastrząb Post jasno stwierdził, że obie strony zachowały się wobec siebie źle, piorąc publicznie brudy.

Jak ja widzę takie zachowania ludzi, którzy jedli za przeproszeniem z jednej miski, pod jednym dachem mieszkali i robią takie świństwa, to jedna i druga strona dla mnie jest siebie warta. [...] Pranie brudów publicznie, pokazywanie, kto jest lepszy, kto jest gorszy, kto wydał więcej, kto wydał mniej, kto zaprosił jedną czy drugą osobą na imprezę, która zostaje odwołana czy nie zostaje odwołana. Dla mnie to jest śmieszne - komentował detektyw.

Krzysztof Rutkowski swego czasu otrzymał informacje na temat relacji Opozdy i Królikowskiego - i to od bliskiej im osoby.

Ja poznałem jedną z tych osób, rozmawiałem z ojcem jednej z tych osób, który do mnie telefonował bodajże w ubiegłym roku i przekazywał mi szereg informacji na temat tego małżeństwa, kiedy jeszcze między nimi było dobrze.

To, czego nie rozumie i nie jest w stanie zaakceptować, to brak szacunku wobec drugiego człowieka. Antek Królikowski i Joanna Opozda mieszkali ze sobą i mają razem dziecko. Uważa, że z szacunku do siebie nie powinni upubliczniać sprawy.

Ja bym się nigdy do czegoś takiego nie posunął. Chciałbym, aby ludzie nauczyli się szanowania tych, z którymi byli, szczególnie jeżeli są znani publicznie. Bo to nic dobrego im nie daje.

Zgadzacie się?

