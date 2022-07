Joanna Opozda sięgnęła po książkę Mroza. Tytuł nie bez znaczenia

Joanna Opozda i Antek Królikowski w ubiegłoroczne wakacje wzięli szybki ślub, a kilka miesięcy później okazało się, że para spodziewa się pierwszego dziecka. Niestety cudowne obrazki szczęśliwego małżeństwa, które mogliśmy obserwować w mediach, nie trwały za długo. Aktor zostawił matkę swojego dziecka na dziesięć dni przed porodem i związał się z sąsiadką Izabelą B.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia związku i rozstania Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego

"Zostańmy przyjaciółmi". Znane pary, które po rozstaniu mają doskonałe relacje

Do tej pory celebryci nie odnosili się bezpośrednio do prywatnych spraw. W mediach co jakiś czas ukazywały się zdjęcia Antka Królikowskiego z nową partnerką, natomiast Joanna Opozda wbijała mu szpilę, sugerując, że musi samodzielnie utrzymywać syna. Oprócz tego mogliśmy czytać doniesienia informatorów na temat relacji aktorów. Wszystko zmieniło się, kiedy aktorka odwołała chrzest. Małżonkowie zaczęli się publicznie obrzucać winą i publikowali screeny prywatnych rozmów.

Joanna Opozda czyta książkę. Wbiła szpilkę Królikowskiemu

Od niespełna tygodnia rodzice Vincenta milczeli na temat ich relacji, jednak wszystko się zmieniło podczas ostatniego spaceru. W czasie, kiedy syn ucinał sobie drzemkę, Joanna Opozda siadła na ławce i zaczęła czytać. Wybór padł na książkę "Nie ufaj mu", w której sama się pojawiła.

Korzystając z chwili, bo Vincent zasnął mi w wózeczku. Ja sobie siedzę i czytam najnowszą książkę Remigiusza Mroza pod tytułem "Nie ufaj mu". Dotarłam właśnie do strony, gdzie pojawiam się ja we własnej osobie, co jest bardzo miłe.

Trzeba przyznać, że jeśli przyjrzeć się ostatnim wydarzeniom tytuł brzmi dość jednoznacznie.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska wykłóca się z internautami!