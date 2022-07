Zadbane stopy są dla niektórych ludzi jedną z najpiękniejszych części ciała. Wśród miłośników dolnych kończyn znajdują się tacy, którzy mają wręcz fetysz na ich punkcie. Okazuje się, że jest też druga strona medalu. Zaskakująca liczba gwiazd delikatnie mówiąc, nie pała sympatią do stóp. Zarzucają im zbyt duży rozmiar, nieforemny kształt lub kiepską kondycję wynikającą z faktu, że przez lata nosiły buty na wysokim obcasie. Zobaczcie, kto należy do tej grupy.

Beckham pokazał stopy Victorii. Porównał je do skorupiaka. Nie da się odzobaczyć

Gwiazdy pałające nienawiścią do własnych stóp. Wśród nich jest nawet Beyonce

Do znanych i lubianych, którzy unikają spoglądania na stopy, z pewnością należy Beyonce. Gwiazda podczas nagrań backstage'u koncertu w 2011 roku w ITV - "A Night with Beyoncé" podobno miała powiedzieć:

Gdybym mogła zmienić jedną część w wyglądzie mojego ciała, to byłyby to moje stopy. Po tylu latach tańczenia są mocno poobijane.

Stopy Beyonce East News

Paris Hilton nigdy nie lubiła własnych stóp

Dziedziczka fortuny ma spory kompleks na punkcie rozmiaru stopy. Okazuje się, że filigranowa blondynka kupuje buty w rozmiarze 42. Jak sama przyznaje, to głównie z tego powodu nosi szpilki, a nie płaskie tenisówki czy adidasy. W wydanym przez siebie pamiętniku "Confessions of an Heiress" przyznała się do tego. Napisała:

Zmniejszają optycznie długość moich stóp. Ale zapomnij o tym, że kiedykolwiek zobaczysz mnie w baletkach lub tenisówkach: Wyglądałabym, jakbym nosiła kajaki!.

Stopy Paris Hilton East News

