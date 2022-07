Joanna Moro w czerwcu tego roku poinformowała, że spełniła jedno z największych marzeń. Wraz z mężem, kupiła dom pod Warszawą, który mieści się 17 km od Pałacu Kultury. Aktorka od dawna chciała spróbować życia na większej przestrzeni. Teraz ma do dyspozycji powierzchnię 200 metrów kwadratowych z ogródkiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Moro namawia do nieprzejmowania się duperelami

Tak mieszka Lara Gessler. W salonie różowa kanapa, na balkonie tropikalne rośliny

Joanna Moro kupiła dom od Koroniewskiej? Obie odpowiedziały

Póki co Joanna Moro musi się pocieszyć starym mieszkaniem, bowiem jest na etapie przeprowadzki. Nowy dom jest wypełniony po brzegi kartonami, jednak to nie przeszkodziło fanom w dostrzeżeniu pewnej rzeczy. Podczas ostatniego Q&A dopytywali, czy jej nowa posiadłość należała wcześniej do Joanny Koroniewskiej.

Domek to chyba po Joannie Koroniewskiej i Macieju Dowborze - stwierdziła obserwatorka.

Joanna Moro szybko zdementowała plotki i przy okazji sprawiła koleżance z branży komplement.

Na razie tylko zgrabne nogi nas łączą - przyznała Joanna Moro.

Joanna Moro kupiła dom od Joanny Koroniewskiej? Zdementowały plotki Instagram @joannamro_official



Do wypowiedzi aktorki szybko odniosła się sama zainteresowana. Pogratulowała zakupu i przy okazji przyznała, że osobiście preferuje mieszkania w centrum.

Kochani! Gratulujemy pięknego domu! My wolimy mieszkanie w centrum. Więc na razie tylko te NOGI NAS Aśka łączą - odpowiedziała Joanna Koroniewska.

Joanna Moro kupiła dom od Joanny Koroniewskiej? Zdementowały plotki Instagram @joannakoroniewska

Aktorka nie ukrywa, że kupiła dom z drugiej ręki. Jak sama przyznała nie miałaby nerwów do budowy nowej posiadłości. Trzeba przyznać, że już teraz wygląda świetnie. Z niecierpliwością czekamy na zdjęcia po przeprowadzce.

Zobacz też: Joanna Moro oburzona. Jej mama została oszukana. Przejechała cztery kilometry, a zapłaciła jak za bilet lotniczy

Gessler na Teneryfie. One i inne gwiazdy na urlopach pokazują się bez makijażu