Victoria i David Beckhamowie są jedną z najgorętszych par show-biznesu. Ich związek od początku budził ogromne emocje. On jeden z najpopularniejszych piłkarzy, ona charyzmatyczna była członkini zespołu Spice Girls. Po zakończeniu kariery w grupie stała się cenioną projektantką i ikoną stylu. Można by pomyśleć, że Victoria Beckham zawsze pokazuje się w doskonale dopracowanych stylizacjach. Na weselu własnego syna przyćmiła samą pannę młodą. Obecnie przebywa na luksusowych wakacjach i wygląda na to, że postanowiła nieco odpocząć od ideałów.

Zobacz wideo Victoria Beckham i jej wakacje z rodziną

David Beckham pokazał stopy żony. Co za porównanie...

David Beckham opublikował na Instagramie dość nietypowe zdjęcie, bowiem pokazał stopy żony. Od razu w oczy rzucił się dość spory odrost i zdjęcie, które piłkarz zamieścił w tle. Kończyny Victorii Beckham porównał do percebesa, morskiego skorupiaka, który żye w wodach Oceanu Atlantyckiego i nazywany jest "truflą z morza". Od razu zapytał fanów, czy się z nim zgadzają.

Czy ktoś uważa, że stopy mojej żony wygląda jak percebes? - śmiał się.

Stopy Victorii Beckham Instagram @davidbeckham

Okazuje się, że wielu fanów zgodziło się z byłym piłkarzem. AŻ 71 procent głosujących kliknęło okienko z odpowiedzią "tak". Ciekawe co na to sama Victoria, która została oznaczona przez męża na zdjęciu?

Victoria Beckham w mediach społecznościowych

Trzeba przyznać, że para ma ogromny dystans do siebie i udowodnili to niejednokrotnie. Kilka dni temu Victoria Beckham założyła profil na TikToku, który szybko zyskał popularność. Wszystko za sprawą filmiku, na którym próbowała się przedstawić, nie używając imienia. Nawiązała do jednej z wypowiedzi męża.

Choć od zakończenia muzycznej kariery Victorii Beckham minęło już trochę czasu, to okazuje się, że śpiewanie wciąż ma we krwi. Ostatnio zaszalała na karaoke i po latach zaśpiewała jeden z kultowych kawałków Spice Girls. Wszystko uchwycił David Beckham.