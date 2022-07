Maffashion milczy, ale wszystko się na niej odbija. "Schudłaś". Podjęła temat

Życie Maffashion w ostatnim czasie wywróciło się do góry nogami. Gwiazda została singielką i samodzielną mamą po głośnym rozstaniu z Sebastianem Fabijańskim, które odbyło się w atmosferze skandalu. Krótko po wydaniu oświadczenia i potwierdzeniu, że nie są już razem, celebrytka udała się do zaprzyjaźnionej fryzjerki i zafundowała sobie metamorfozę. Teraz influencerka pochwaliła się efektami letniej sesji zdjęciowej, do której zapozowała w bikini. Jednak przed spostrzegawczymi fanami nic się nie ukryje.

Maffashion pozuje w bikini. Fani zaniepokojeni jej figurą. Odpowiedziała

Maffashion opublikowała na Instagramie efekty basenowej sesji zdjęciowej. Do zdjęć zapozowała w mocno wyciętym bikini w wężowy wzór. Gwiazda dwa lata temu urodziła syna Bastiana i bardzo szybko wróciła do formy. Podkreślała jednak przy tym, że w przypadku każdej kobiety ten proces będzie wyglądał inaczej, a ciąża zmienia ciało. Kuczyńska jednak nie przejmuje się rozstępami i z dumą je pokazuje.

A jutro całość basenowej sesji. Zrobiliśmy też spoko wideo - napisała.

Fani w komentarzach pośpieszyli z komplementami, Niektórzy byli też zauważyli, że Maffashion schudła.

Wow! Julia wyglądasz cudownie.

Kochana chyba schudłaś, ale i tak wyglądasz świetnie - napisała jedna z internautek.

Maffashion pośpieszyła z odpowiedzią. Nie ukrywała, że wpływ na utratę wagi miały ostatnie wydarzenia z jej życia, a także stres.

Trochę stresu za dużo ostatnio - napisała Julia Kuczyńska.

Przy okazji Maffashion mogła liczyć na ciepłe słowa i wsparcie fanów, którzy podkreślili, że po każdej burzy wychodzi słońce i nie inaczej będzie w jej przypadku.