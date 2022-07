Relacje byłych małżonków to temat rzeka. Bywa, że są całkiem poprawne, oparte na szacunku i przyjaźni. Niestety, często byli partnerzy obrzucają się też błotem, oskarżają i grożą pozwami sądowymi. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej kilku pierwszym małżeństwom gwiazd polskiego show-biznesu.

Katarzyna Skrzynecka była żoną komisarza

Pewnie niewielu pamięta, że w 2003 roku Katarzyna Skrzynecka poślubiła komisarza Zbigniewa Urbańskiego. Przystojny policjant pracował wówczas w Komendzie Głównej. Małżonkowie często pojawili się na ściankach i wyglądali na prawdziwie zakochanych. Niestety, już po trzech latach zaczęły się pojawiać medialne doniesienia o kryzysie w związku, co ostatecznie potwierdziła sama Skrzynecka. Aktorka lata później, w wywiadzie z Krzysztofem Ibiszem, twierdziła, że mąż nie był jej wierny.

Na etapie, kiedy byliśmy małżeństwem, Zbyszek cały czas twierdził, że nie, a ja wierzyłam, chociaż miałam różne przesłanki z różnych stron. Partnerka mojego męża od dawna sama o tym mówiła, ona tego nie kryła i rozmawiała o tym oficjalnie z wieloma osobami z naszej wspólnej pracy, bo obie pracowałyśmy w TVN. W związku z czym to była rzecz powszechnie wiadoma wszystkim, tylko nie mnie - wyznała gorzko Katarzyna Skrzynecka w programie "Zrozumieć kobietę".

Urbański stwierdził, że słowa byłej prowadzącej "Taniec z Gwiazdami" to stek bzdur i zagroził jej sprawą sądową. Do tej ostatecznie nie doszło. Para rozwiodła się w 2007 roku, a w 2015 roku ich ślub kościelny został unieważniony. Dodajmy, że byli małżonkowie odnaleźli szczęście u boku innych partnerów. Zbigniew Urbański od 2006 roku związany jest z Katarzyną Gawrońską, z którą ma dwie córki. Ślub wzięli w 2018 roku. Katarzyna Skrzynecka z kolei w 2009 roku wyszła za mąż za trenera fitness, Marcina Łopuckiego. Mają córkę Alikię Ilię.

Małżeństwo Mateusza Damięckiego trwało zaledwie osiem miesięcy

Ślub Mateusza Damięckiego i Patrycji Krogulskiej w 2010 roku wzbudzał wiele emocji. Media rozpływały się nad urodą małżonków, ale okazało się, że "i żyli długo i szczęśliwie" nie sprawdzi się w ich przypadku. Zaledwie kilka miesięcy po ślubie zaczęły pojawiać się informacje o kryzysie w związku. Wówczas na ściankach Damięckiemu zaczęła towarzyszyć matka, a nie żona. Do rozwodu doszło zaledwie osiem miesięcy po złożeniu przysięgi przy ołtarzu. Aktor miał bardzo przeżywać nieudany związek i starał się o unieważnienie małżeństwa. Sami zainteresowani nie komentowali plotek na temat przyczyn rozstania. Pojawiały się jednak doniesienia, że powodem miała być zdrada Krogulskiej, albo też brak czasu zapracowanego Damięckiego.

Od 2011 roku Mateusz Damięcki związany jest z Pauliną Andrzejewską. Para wzięła ślub cywilny w 2018 roku. Patrycja Krogulska po rozwodzie wycofała się z show-biznesu. Nadal pracuje w zawodzie tłumacza. Obecnie jest mamą dwóch córek.

Ślub Krzysztofa Ibisza i Anny Zejdler był transmitowany w telewizji

O tym ślubie było naprawdę głośno. Krzyszot Ibisz i Anna Zejdler przysięgali sobie miłość na oczach kamer. Zakochani postanowili pobrać się we wrześniu 1998 roku, zaledwie po kilku miesiącach znajomości. Okazało się, że poznał ich ze sobą fotograf Marcin Tyszka. Rok po widowiskowej ceremonii na świat przyszedł syn pary, Maksymilian. Sielanka nie trwała długo. Rozwód nastąpił w 2004 roku. Zejdler wróciła do tematu swojego pierwszego małżeństwa w jednym z wywiadów.

Rozwód wiele mnie nauczył i zmienił mnie kompletnie. W jakimś sensie nigdy nie jest tak, że dwie osoby chcą się rozstać w tym samym momencie. Zawsze jedna strona jest bardziej poszkodowana. Rozwód zmienił mnie na lepsze. Wtedy, kiedy to następowało, to byłam przerażona. Byłam rozpieszczonym dzieckiem, pod opieką rodziców, zdejmowali ze mnie problemy, potem opiekował się mną mąż. I nagle zostałam sama jako młoda dziewczyna, z małym dzieckiem, wtedy dotarła do mnie dorosłość. Bałam się o dziecko, bałam się nowego życia - wyznała Anna Zejdler w "Dzień dobry TVN".

Warto podkreślić, że byli małżonkowie utrzymują ze sobą bardzo dobre relacje. Anna Zejdler pojawiła się na trzecim ślubie Krzysztofa Ibisza, z modelką Joanną Kudzbalską.

Kayah przyjaźni się z byłym mężem

To, że dobre relacje pomiędzy byłymi małżonkami są możliwe, udowadniają także Kayah i Rinke Rooyens. Poznali się na planie programu TVN "To było grane" i jak przyznawali później w wywiadach, to była miłość od pierwszego wejrzenia. Związek popularnej piosenkarki z holenderskim producentem telewizyjnym był wówczas sporą sensacją. Pobrali się w 1998 roku. Wkrótce na świat przyszedł ich syn, Roch. Niestety zaledwie po kilku latach związku zaczęły się problemy.

Okazało się, że byliśmy z Kayah zbyt podobni, żeby wytrzymać ze sobą pod jednym dachem. Oboje mamy silne charaktery, musimy postawić na swoim, ani ze mną, ani z nią nie jest łatwo wytrzymać. Kiedy Roch miał cztery lata, doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie, jak się rozstaniemy dla dobra naszego syna. To była strasznie trudna decyzja - opowiadał Rinke Rooyens w wywiadzie dla "Vivy!".

Pomimo rozwodu, Kayah i Rinke żyją w przyjaźni. Piosenkarka szybko okazała sympatię nowej wybrance swojego byłego męża, Joannie Przetakiewicz. Pojawiła się także zresztą na ich ślubie.

Pomimo rozwodu Sylwia Majdan pozostała przy nazwisku byłego męża

Małżeństwa Radosława Majdana z Dodą i Małgorzatą Rozenek są bardzo głośne medialnie i wiele można o nich napisać. Wielu jednak nie wie, że piłkarz ożenił się wcześniej z Sylwią Koperkiewicz, którą poznał w czasach szkolnych. Ich ślub odbył się w 1998 roku w Szczecinie. On był wówczas popularnym bramkarzem, ona zajmowała się modelingiem i brała udział w konkursach piękności. Mimo że małżeństwo szybko okazało się fiaskiem, Sylwia Majdan wciąż darzy byłego męża sympatią. Postanowiła też zostać przy jego nazwisku.

Zostawiłam je, bo wszystkie studia, które zrobiłam, zrobiłam na to nazwisko. Nie czuję potrzeby, żeby je zmieniać. Poza tym bardzo lubię Radosława - wyznała Sylwia Majdan w wywiadzie dla Newserii.

Obecnie Sylwia Majdan jest wziętą projektantką. Stroni wprawdzie od medialnego szumu, ale konsekwentnie rozwija swoją markę i pozycję zawodową.

Michał Wiśniewski latami toczył medialną wojnę z pierwszą żoną

Michał Wiśniewski to prawdziwy weteran w polskim show-biznesie w kwestii małżeństw i rozwodów. Czerwonowłosy wokalistka ma już na koncie małżeństwa z Magdą Femme, Mandaryną, Anią Świątczak i Dominiką Tajner. Obecnie jest mężem Poli Wiśniewskiej. Jednak jego pierwsze małżeństwo wciąż wzbudza sporo kontrowersji. Relacja Wiśniewskiego z Femme początkowo była stricte zawodowa, ale później zeszła także na prywatny grunt. Para pobrała się w 1996 roku. To Femme była pierwszą wokalistką grupy Ich Troje i wylansowała z nimi przebój "A wszystko to, bo ciebie kocham". Femme gorzko wspominała tamten okres w jednym z wywiadów.

Kiedy w 1996 roku braliśmy ślub, od razu mi oświadczył: "Nie przyznajesz się, że jesteś moją żoną, bo te wszystkie piszczące fanki na koncertach będą rozczarowane, przestaną się we mnie zakochiwać i będziemy mniej popularni. To byłby błąd marketingowy" - mówiła w "Vivie!".

W wywiadzie z Łukaszem Jakóbiakiem sam Wiśniewski przyznał, że nigdy nie ożeniłby się z Femme, gdyby nie LSD, które wówczas zażywał. Szybko zresztą wdał się w romans z Mandaryną. Byli małżonkowie obrzucali się w wywiadach błotem i wzajemnie oskarżali. Udało im się wprawdzie pogodzić i wystąpić na jednej scenie podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w 2006 roku, ale później wrócili do wzajemnej niechęci i medialnej wojny.

Życzę natomiast tobie były mężu pogodzenia się z faktem, że lata świetności już za tobą. Nagraj coś gościu, uwierz w siebie, może wtedy odwalisz się ode mnie, moich bliskich, a zwłaszcza od mojego dziecka - napisała w mediach społecznościowych, po jednej z kłótni, Magda Femme.

