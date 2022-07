Kate Moss jest jedną z najsłynniejszych modelek na świecie. Mimo spektakularnej kariery nie ominęły ją głośne skandale, które odbiły się na jej wizerunku. Gwiazda w bardzo młodym wieku wkroczyła do świata modelingu, co przepłaciła problemami emocjonalnymi i załamaniem nerwowym. W szczerej rozmowie dla BBC Radio 4 wróciła pamięcią do początków kariery i odpowiedziała o ciemnych stornach modelingu. Ujawniła, że na własnej skórze doświadczyła uprzedmiotowienia ze strony fotografów. Ze stresem próbowała radzić sobie, przyjmując leki psychotropowe wykazujące działanie uspokajające.

Kate Moss wróciła pamięcią do początków kariery. Opowiedziała o sesji, która wywołała traumę

Kate Moss w 1988 roku podpisała kontrakt z agencją modelek Storm w Londynie. Miała wówczas zaledwie 14 lat. Mimo że rewelacyjnie odnalazła się przed obiektywem, który zresztą ją pokochał, nie zawsze udział w sesjach przychodził jej łatwo. Bardzo często słyszała od fotografów, że jeżeli się nie rozbierze, nie będą jej angażować do kolejnych projektów. Nie była jednak pełnoletnia i nie czuła się komfortowo, pozując nago. Wróciła pamięcią do jednej z sesji z bielizną, podczas której została poproszona o rozebranie się:

Miałam okropne doświadczenie przy pracy nad katalogiem z bielizną. Miałam tylko 15 lat. Fotograf powiedział: "Zdejmuj bluzkę". Więc zdjęłam. Nie czułam się wtedy pewnie w swoim ciele. Później kazał mi ściągnąć stanik. Czułam, że coś jest nie tak. Zabrałam moje rzeczy i uciekłam stamtąd. To doświadczenie naprawdę wyostrzyło moje zmysły. Teraz potrafię wyczuć nieodpowiednią atmosferę na kilometr - wyznała.

Moss wspomniała również słynną kampanię bielizny dla Calvina Kleina w 1992 roku, którą realizowała z aktorem Markiem Wahlbergiem, znanym wówczas jako Marky Mark. To była jej pierwsza duża kampania reklamowa, a modelka musiała być topless. Jak przyznała, brała Valium, aby złagodzić niepokój przed sesją.

Czułam się bezbronna i przestraszona - dodała.

Modelka bardzo to przeżywała. Zamykała się w łazience, a gdy z niej wychodziła, robiła to, o co ją poproszono. Nie zawsze czuła się komfortowo, jednak te najtrudniejsze sesje zdjęciowe przyniosły jej największą sławę i rozpoznawalność.

Kate Moss nauczona doświadczeniami z przeszłości wyznała, że przeprowadziła poważną rozmowę z córką, która poszła w jej ślady. Lila Grace odziedziczyła po mamie nie tylko niebanalną urodę, ale i swobodę przed aparatem. Moss wytłumaczyła córce, że nie musi robić niczego wbrew sobie.