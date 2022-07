Krzysztof Ibisz ma dwóch synów z poprzednich małżeństw. Wraz z Anną Zejdler doczekał się Maksymiliana, który dziś ma 23 lata, natomiast z Anną Nowak-Ibisz ma syna Vincenta. 16-latek w przyszłości planuje pójść w ślady ojca i pracować w telewizji. Póki co korzysta z nastoletniego życia. Ostatnia sytuacja pokrzyżowała mu wakacyjne plany.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Nowak-Ibisz i Krzysztof Ibisz wybrali się na rodzinny spacer z synem

Te gwiazdy zaczynały kariery w show-biznesie jako dzieci. Ale wyrośli!

Syn Krzysztofa Ibisza miał wypadek. Wylądował na SORze

Anna Nowak-Ibisz obecnie spędza wakacyjny urlop nad polskim morzem. To tutaj wraca co roku, aby spędzić beztroskie chwile z dala od obowiązków. Tegoroczny urlop nie jest tak udany. Wszystko za sprawą wypadku. Okazuje się, że syn prezentera potknął się podczas spaceru, a w efekcie trafił do szpitala. Na Instagramie Anny Nowak-Ibisz pojawiło się niepokojące zdjęcie prosto z karetki. Wraz z Vincentem natychmiast udali się na SOR.

Dzień zaczął się super, a potem młody zaliczył upadek, potworny ból w łokciu, karetka i SOR… [...] Syn ma złamaną rękę w okolicach łokcia. Na szczęście operacja nie jest potrzebna - uspokajała Anna Nowak-Ibisz.

Okazuje się, że powodem całego zdarzenia była hulajnoga, która leżała w poprzek chodnika. Vincent się o nią potknął i zaliczył solidny upadek. Aktorka zaapelowała do obserwatorów o rozwagę, ponieważ pozostawianie sprzętu w nieprzeznaczonych do tego miejscach może się zakończyć tragicznie.

Nie zostawiajcie porzuconych hulajnóg w poprzek dróg i chodników. To tak niewiele kosztuje, żeby odstawić je w bezpieczne miejsce na pobocze! Wasi kumple mają potem wakacje do bani, połamane ręce, nogi, szczęki... Pomyślcie o tym, proszę - pisała.

Vincentowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Ibisz i jego była żona świętują urodziny syna. "Wielkie przygotowania"