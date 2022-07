Agata i Piotr Rubikowie kochają podróże, a z ich instagramowych relacji wynika, że na wyjazdy poświęcają każdą wolną chwilę. Pod koniec ubiegłego roku wyjechali do Miami, gdzie zabawili aż do początku stycznia. Tegoroczną Wielkanoc spędzili z kolei na Hawajach, a promieniami słońca i pięknymi widokami raczyli się przez dobrych kilka tygodni. W połowie lipca rodzina Rubików znów poleciała do Stanów Zjednoczonych, wyprawę rozpoczynając od San Francisco, a stamtąd ponownie dotarli do najmłodszego stanu Ameryki. Zaciekawiony tymi częstymi wyjazdami na Hawaje fan kompozytora zapytał o nie na InstaStories. Piotr Rubik ciężar odpowiedzi przerzucił jednak na żonę.

REKLAMA

Zobacz wideo Rubikowie w Barcelonie

Lewandowski wybrał Majorkę, a Chodakowska Grecję. Zagraniczne domy polskich gwiazd

Agata Rubik tłumaczy się z wyjazdów na Hawaje

Korzystając z pięknych okoliczności przyrody i malowniczych widoków, Piotr Rubik zorganizował na Instagramie "krótkie weekednowe Q&A". Odpowiadając na pytania internautów, wyjaśnił m.in., że częstotliwość rodzinnych wyjazdów uzależniona jest w dużym stopniu od przerw w szkole ich córek, a gdyby miał mieszkać gdzieś poza Polską, to wybrałby właśnie Stany Zjednoczone. Kompozytor z nieukrywanym zdziwieniem przeczytał też pytanie o to, dlaczego tak często latają na Hawaje. Zwrócił się z nim do żony.

Jak często? Dopiero drugi raz w tym roku - odpowiedziała rozbawiona Agata Rubik, rozkładając ręce.

Agata Rubik instagram.com/@piotr_rubik

Tak mieszka Lara Gessler. W salonie różowa kanapa, na balkonie tropikalne rośliny

Z udostępnianych przez małżeństwo zdjęć i filmików widać, że świetnie bawią się w tym miejscu, zwiedzając, wcinając lody i leniuchując na plaży. Z Hawajami muszą mieć bardzo dobre wspomnienia, mimo że ich ostatnia wycieczka w to miejsce skończyła się u Agaty Rubik zatruciem pokarmowym.

Chociaż Rubikowie nie wrócili jeszcze z bajkowych wakacji, kompozytor zdradził, że do Stanów Zjednoczonych planują pojechać w tym roku jeszcze raz. I to niebawem - we wrześniu lub październiku wybierają się do Nowego Jorku.

Piotr i Agata Rubikowie: Żyjemy z oszczędności. Kiedyś podróżowali, dziś już nie