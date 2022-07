Po wielu latach spędzonych w Niemczech Anna i Robert Lewandowscy przenieśli się do Hiszpanii. Kilka dni temu oficjalnie ogłoszono transfer Polaka do FC Barcelony. Choć debiut piłkarza w barwach Dumy Katalonii jeszcze przed nami, jego żona już aklimatyzuje się w nowym miejscu. Trenerka wybrała się ostatnio do jednego z modnych barcelońskich lokali oferujących zdrowe jedzenie.

Anna Lewandowska przyjechała do Barcelony. Od razu wybrała się na zdrowe śniadanie

Anna Lewandowska od lat jest propagatorką zdrowego stylu życia i treningów. Gwiazda nie zapomina o ćwiczeniach i diecie nawet podczas wakacji. Ostatnio trenerka postanowiła lepiej poznać Barcelonę i udała się do jednej z popularnych knajp. Wizytę zrelacjonowała na Instagramie.

Healthy breakfast in Barcelona (pol. zdrowe śniadanie w Barcelonie) - napisała pod zdjęciem trenerka.

Nie dziwi nas fakt, iż sportsmenka zdecydowała się na restaurację, w której oferowane są zdrowe posiłki. Zaskoczeniem mogą być natomiast ceny w menu. Z jedną pożywnych smoothie bowls, na które zdecydowała się ukochana Roberta, trzeba zapłacić między 4,90 a 6,90 euro (około 23 - 33 złote).

W komentarzach fani serdecznie witali Annę Lewandowską w stolicy Katalonii. Chwali też knajpkę, do której wybrała się trenerka.

Witamy w naszym mieście.

Mam nadzieję, że waszej rodzinie spodoba się w Barcelonie i zostaniecie tu na dłużej

Witamy w Barcelonie! Jedna z moich ulubionych restauracji - pisali internauci.

Myślicie, że Anna Lewandowska już zadomowiła się w Hiszpanii?