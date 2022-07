Meghan Markle i książę Harry w głośnym wywiadzie dla Oprah Winfrey powiedzieli, że przed narodzinami Archiego członkowie rodziny królewskiej dyskutowali o tym, jakiego koloru będzie skóra ich syna. Autor książki "Zemsta. Meghan, Harry i wojna Windsorów" ujawnił, kto miał wypowiedzieć słowa o zabarwieniu rasistowskim.

Rzekomo księżna Camilla dopuściła się rasistowskich komentarzy

Meghan Markle i książę Harry nie zdradzili, kto był autorem skandalicznych uwag kierowanych pod adresem ich nienarodzonego wówczas jeszcze syna. Po wyemitowaniu wywiadu członkowie rodziny królewskiej lakonicznie ustosunkowali się do ich słów. Książę William osobiście zapewnił, że nie ma tego typu uprzedzeń na królewskim dworze.

Okazuje się jednak, że najprawdopodobniej to Camilla Parker Bowles pokusiła się o rasistowskie komentarze. Tim Bower w książce "Zemsta. Meghan, Harry i wojna Windsorów" przytoczył jedno z rzekomo wypowiedzianych przez nią zdań.

Czy nie byłoby zabawnym, gdyby wasze dziecko miało rude afro?

Początkowo książę Harry miał się nawet zaśmiać, ale gdy zauważył, że te słowa rozzłościły jego żonę, natychmiast spoważniał. Małżonkowie mieli stwierdzić później, że nie spodziewali się takich słów ze strony Camilli.

Książka "Zemsta. Meghan, Harry i wojna Windsorów" trafiła do sklepów w 21 lipca 2022 roku. Warto jednak dodać, że publikacja nie powstawała przy udziale członków rodziny królewskiej. Pomimo tego, że Tom Bower zapewnia, iż wszystkie opisane przez niego sytuacje bazują na informacjach zaczerpniętych od osób z bliskiego kręgu Meghan i dworu królewskiego, to nie można mieć pewności, że są one zgodne z rzeczywistością.

