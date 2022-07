Paulina Krupińska w towarzystwie córki odwiedziła atelier duetu Paprocki & Brzozowski. Prowadząca "Dzień dobry TVN" wybierała kreację na kolejną galę. Tego dnia show jednak skradła jej siedmioletnia córka.

Córka Pauliny Krupińskiej przechadza się w bardzo wysokich szpilkach

Paulina Krupińska regularnie dzieli się z internautami ciekawostkami z życia prywatnego i zawodowego. Niedawno na jej instagramowym profilu mogliśmy zobaczyć relację z pobytu na Majorce, gdzie wraz z mężem i dziećmi odpoczywała w rezydencji Anny i Roberta Lewandowskich.

Po powrocie do Polski prezenterka wróciła do obowiązków i rozpoczęła przygotowania do następnej imprezy branżowej. W celu znalezienia idealnej sukni poszła do atelier duetu Paprocki & Brzozowski. Tego dnia towarzyszyła jej również siedmioletnia córka Antonina. Na zdjęciach i nagraniach, które Krupińska wrzuciła do sieci widać, że dziewczynka świetnie się tam bawiła. Z zaciekawieniem przeglądała piękne kreacje, a nawet przechadzała się w bardzo wysokich szpilkach mamy.

Proszę, co za modelka - powiedziała Paulina Krupińska na InstaStories.

Zachowanie siedmiolatki zachwyciło również Mariusza Brzozowskiego, który w opublikowanej na Instagramie relacji napisał wprost:

No i wyrosła godna następczyni. Tylko buty na razie za duże.

Dzieci Pauliny Krupińskiej. Prezenterka rzadko pokazuje ich twarze

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka pobrali się 26 lipca 2018 roku. Para wspólnie wychowuje siedmioletnią córkę Antoninę i pięcioletniego syna Jędrzeja. Prowadząca "Dzień dobry TVN" rzadko pokazuje ich zdjęcia i stara się raczej ukrywać twarze pociech.