Małgorzata Rozenek kilka tygodni temu przeprowadziła się z rodziną do nowego domu z ogrodem. Cały proces oczywiście relacjonowała fanom na Instagramie. Nie obyło się wówczas bez pomocy profesjonalistów. Utrzymanie tak dużego domu i ogrodu w ładzie to jednak nie lada wyzwanie - nawet dla osoby, która zasłynęła jako "Perfekcyjna Pani Domu". Żona Radosława Majdana dała temu wyraz w mediach społecznościowych. Narzekania celebrytki spotkały się krytyką internautów.

Małgorzata Rozenek rozzłościła fanki. Zareagowała na uwagi: Idę zemdleć w kąciku

Małgorzata Rozenek o nadmiarze obowiązków w nowym domu: "Odpoczniesz - mówili..."

Na zamieszczonym na Instagramie filmiku widzimy Małgorzatę Rozenek siłującą się z nadmuchanym basenem, wykonującą prace ogrodowe i układającą ręczniki. Do wideo celebrytka dodała ironiczny komentarz.

Domek z ogródkiem - mówili, odpoczniesz - mówili... - napisała Małgorzata Rozenek.

Poczucie humoru Małgorzaty Rozenek jednak nie do końca spodobało się jej instagramowym obserwatorom, ponieważ pod zamieszczonym filmikiem pojawiło się sporo negatywnych komentarzy.

To się przeprowadź do bloku.

Chyba potrzebna będzie pomoc domowa, żeby ogarnąć cały dom.

Pomoc domowa jest, opiekunka do dziecka jest, nagrywający te filmiki - też jest. Przecież to wszystko jest jedną wielką ustawką, ściema totalna.

Chciałabym mieć takie problemy.

Byś miała średnią krajową, to byś odpoczywała.

To tylko niektóre z komentarzy, które pojawiły się na Instagramie. Kontrowersje wzbudziły też ptaszki w klatce, które influencerka ma w domu. Rozenek wyjaśniła na InstaStories, że są to mewki japońskie, które mieszkają z Majdanami od kilku lat. To także nie spodobało się komentującym.

Ptaki w tak małej klatce to okrucieństwo.

Nigdy bym nie pomyślała, że pani ptaszki w klatce dla ozdoby więzi. Przecież to męka dla nich. Jak można? - pisali oburzeni internauci.

Myślicie, że Małgorzata Rozenek weźmie sobie do serca krytyczne uwagi?

