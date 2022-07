Lato to idealny czas, aby nieco zaszaleć z codziennymi stylizacjami. Wysokie temperatury, zwiewane sukienki i sandałki tworzą perfekcyjną okazję, by pochwalić się pedicurem. Choć teoretycznie kwestia wyboru kolorów, stylów i wzorów jest niemal nieskończona, każdy sezon rządzi się własnymi prawami. Co w tym roku wybrały gwiazdy? Zdjęcia zobaczysz w naszej galerii.

Zobacz wideo Klaudia El Dursi remontuje nowe mieszkanie. Pokazała postępy prac

Wakacyjny pedicure gwiazd. Większość wybrała biel, choć nie brakuje odważniejszych przykładów

Zdjęcia celebrytek w mediach społecznościowych, czy to z plaży, czy innych wakacyjnych stylizacji, stanowią najlepszy przegląd tego, jakie kolory pedicure królują tego lata. Bez wątpienia dominuje biel i wszystkie jasne odcienie beżu i różu. Nic dziwnego, nic tak pięknie nie podkreśla opalenizny jak klasyczne białe paznokcie czy też ponadczasowe rozwiązania typu french. Na stylizację tego typu zdecydowała się między innymi Karolina Pisarek, Klaudia Halejcio, Doda i Paulina Krupińska.

Trudno jednak o lepszą okazję do szaleństw niż lato. Dlatego też nie wszystkie gwiazdy poszły w stronę bezpiecznych rozwiązań i część z nich zdecydowała się zaprezentować nieco odważniejsze kolory.

Katarzyna Cichopek wybrała pastelowy jasny róż, który doskonale komponuje się z często przez nią wybieranymi dziewczęcymi sukienkami i zwiewnymi tkaninami.

Jeszcze intensywniej podkreślić dolne partie ciała postanowiły Dominika Gwit i Joanna Opozda. Obie sięgnęły po intensywną czerwień, która każdej stylizacji doda charakteru i... pazura.

