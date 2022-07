Maffashion diametralnie zmieniła fryzurę. Ma nowy kolor. Zaszalała

Maffashion nie miała ostatnio najlepszego czasu. Celebrytka przeżyła trudne rozstanie z ojcem swojego dziecka, Sebastianem Fabijańskim. Za sprawą kontrowersyjnej Rafalali jej życie prywatne stało się numerem jeden w show-biznesie. Wygląda na to, że celebrytka postanowiła odciąć się od przeszłości i wybrała starą, sprawdzoną metodę - wizytę u fryzjera. Z salonu wyszła kompletnie odmieniona i wygląda na to, że jest już gotowa zacząć nowy etap w życiu.

Maffashion przeszła metamorfozę. Diametralnie zmieniła fryzurę

Maffashion wyszła z salonu zaprzyjaźnionej fryzjerki z różowymi włosami. To nie pierwszy raz, kiedy zdecydowała się na tak odważny kolor. Trzy lata temu także miała taki kolor na głowie. Wygląda na to, że to powrót do wizerunku sprzed związku z Fabijańskim. Czy to sposób na odczarowanie fatalnego zakończenia dwuletniej relacji? Jedno jest pewne, zmiany na głowie to zmiany w życiu. W opisie zdjęcia dodała bardzo wymowny cytat. Nawiązała to klasyki kina, filmu "Powrót do przyszłości".

"Back to the Future". Finally - napisała z ulgą.

Fani od razu zareagowali na metamorfozę idolki. Zgodnie stwierdzili, że powrót do "starych" włosów to świetna decyzja.

Nowe życie, nowe włosy.

Ten róż to stara, dobra Maff!

Czekałam na powrót tych włosów. Nikt w takim różu nie wygląda tak dobrze jak ty - czytamy w komentarzach.

Jak wam się podoba Maffashion w nowej odsłonie?

