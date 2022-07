Barbara Kurdej-Szatan będzie wykładać o hejcie. Internauci się wkurzyli. I to jak

Barbara Kurdej-Szatan musiała poradzić sobie z falą krytyki po głośnym wpisie w mediach społecznościowych na temat funkcjonariuszy Straży Granicznej. Aktorka zmierzyła się z prawdziwym kryzysem wizerunkowym, w wyniku którego potraciła część kontraktów. Teraz Campus Polska Przyszłości poinformował, że aktorka będzie gościnią ich wydarzenia i opowie o walce z hejtem. Obserwatorzy nie byli dla niej łaskawi i zarzucili aktorce hipokryzję.

Barbara Kurdej-Szatan w ogniu krytyki. Ma mówić o hejcie. Fani zarzucają jej hipokryzję

Podczas cyklu wydarzeń Campus Polska Przyszłości, który jest związany z Rafałem Trzaskowskim i Koalicją Obywatelską, ma wystąpić Barbara Kurdej-Szatan. Prezenterka ma opowiedzieć o tym, jak powinno się reagować na hejt. Jak piszą organizatorzy:

Hejt może spotkać każdego. Jak sobie z nim radzić i jak reagować? Na te tematy porozmawiamy podczas #Campus2022 z Barbarą Kurdej-Szatan - aktorką, prezenterką i wokalistką. Telewidzowie kochają jej talent, ale też wiarygodność i naturalność. Kilkakrotnie nagrodzona została Telekamerami dla najlepszej aktorki oraz Złotą Telekamerą.

Po tych słowach i zdjęciu z wizerunkiem aktorki w komentarzach rozpoczęła się prawdziwa burza.

Super gość. O hejcie będzie mówiła osoba, która w ostatnim czasie kojarzy się z nim najbardziej. Ale cyrk.

Najpierw szerzy pani nienawiść, a teraz wykład na temat hejtu. Gdzie tu logika?

Szczyt hipokryzji.

Część z fanów zauważyła jednak, że każdy popełnia błędy i niemoralnym jest piętnowanie kogoś do końca życia za to, że wykazał się nietaktem. Barbara Kurdej-Szatan na własnej skórze przekonała się, że popularność nie zawsze idzie w parze z przychylnością opinii publicznej. Aktorka musiała poradzić sobie z potężną falą hejtu, która z pewnością odbiła się na jej psychice. Nie ukrywała, że w trudnym czasie to rodzina była jej opoką. Na Instagramie poinformowała fanów, jak ważna jest rozmowa o dręczących nas problemach. Dodała, że uruchomiła telefon zaufania, który działa codziennie od 18 do 23, a dzwoniący mogą liczyć na rozmowę z psychologami.

Chcę zwrócić waszą uwagę na bardzo istotną rzecz. Rozmowa. Warto ze sobą rozmawiać. Często mnóstwo w sobie dusimy, mając wrażenie, że ze wszystkim sobie poradzimy. Unosimy się dumą lub wstydzimy. Jeśli coś was męczy, nie radzicie sobie z ogarniającą rzeczywistością i z tym, co wewnątrz was, odważcie się na ten krok. Porozmawiajcie. (...) A jeśli nie chcecie z nikim, kogo znacie, a jesteście zagubieni, zmęczeni psychicznie np. sytuacją wojenną, która tak mocno dotknęła miliony, to pamiętajcie, że telefon zaufania, który uruchomiłam, wciąż jest aktywny!

Zgadzacie się ze słowami obserwatorów? Co myślicie o pomyśle organizatorów?