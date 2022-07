Agnieszka Kaczorowska niedawno wróciła z wakacji. Wraz z mężem wypoczywała nad Bałtykiem, co skrzętnie relacjonowała w mediach społecznościowych. Teraz aktorka zastanawia się nad kolejną podróżą i nie ukrywa, że tym razem chciałaby wyjechać za granicę. Przekonuje jednocześnie, że córki już wyrosły i z pewnością poradziłyby sobie na lotnisku.

Agnieszka Kaczorowska chce przekonać męża do kolejnych wakacji

Agnieszka Kaczorowska podzieliła się zdjęciem, na którym w krótkich spodenkach i bluzce bez rękawów przygląda się dzieciom. Córki aktorki bawią się podróżnymi walizkami i niemal namawiają mamę, by je wykorzystać w następnej podróży. Do fotografii aktorka dołączyła opis, w którym wyznaje, że przekonać do kolejnych wakacji dziewczynki muszą przede wszystkim tatę.

Dam radę namówić mojego męża na jakiś wyjazd jeszcze? Jak myślicie? Dziewczyn już namawiać nie muszę. Mają nowe walizeczki na kółkach z Psim Patrolem i idealnie nadają się do samolotu (...) A teraz macie pomysły na argumenty, które mogę użyć, przekonując Macieja Pelę do zagranicznej podróży?

Patrząc na zdjęcia, od razu w oczy rzuca się fakt, jak bardzo dziewczynki wyrosły. Na to samo uwagę zwrócili internauci, czemu dali wyraz w komentarzach.

Emilka jest już taką dużą dziewczynką, ale urosła. Myślę, że Maciek już dawno coś zarezerwował.

Śliczne są wasze dziewczyny, a jak już urosły.

Najcudowniejsze, co można podarować swoim dzieciom, to nasz wspólny czas i wspomnienia. Wspólne wyjazdy scalają rodzinę.

Przypomnijmy, że w trakcie ostatnich wakacji na Agnieszkę Kaczorowską wylała się fala krytyki. Wszystko dlatego, że część zdjęć, którymi gwiazda chwaliła się z plaży nad Bałtykiem, była robiona przez profesjonalnego fotografa.

