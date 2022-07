Roksana Węgiel,mpomimo młodego wieku, jest jedną z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. W show-biznesie zaistniała w 2018 roku, kiedy wygrała program "The Voice Kids", a niedługo później zwyciężyła Eurowizję Junior. Otworzyło jej to drzwi do muzycznej kariery, która obecnie jest pasmem sukcesów. Piosenkarka często bywa na językach nie tylko ze względu na swoje osiągnięcia. Najnowsze zdjęcie, które zamieściła na Instagramie, z pewnością nie uciszy oburzonych internautów jej "dorosłością".

Roksana Węgiel w wakacyjnej odsłonie. Zapozowała przed lustrem w stroju kąpielowym

Najnowsze zdjęcie, które Roxie opublikowała w swoich mediach społecznościowych, udowadnia, że młoda artystka jest w świetnej formie. Na fotografii widać bowiem, jak pozuje opalona w lustrze, mając na sobie jedynie różowy strój kąpielowy. W rozpuszczonych włosach, z piegami na buzi i licznej biżuterii prezentuje się świeżo, wakacyjnie i naturalnie.

Jak przystało na nastolatkę, piosenkarka chętnie eksperymentuje z wyglądem. Wielokrotnie pokazywała fanom rozmaite stylizacje, uczesania czy makijaż. Jakiś czas temu zdecydowała się na drastyczną metamorfozę i zafundowała sobie grzywkę.

Od czasu debiutu w muzycznym talent show TVP minęły już cztery lata. Nic dziwnego, że Roksana Węgiel nie przypomina już trzynastolatki, którą wówczas pokochali widzowie. Choć dla wielu osób zmiana wizerunku pozostaje kwestią kontrowersyjną, faktem jest, że obecnie wokalistka jest już nastolatką, która w przyszłym roku osiągnie pełnoletność.

