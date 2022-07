Zakontraktowanie Roberta Lewandowskiego jest dla FC Barcelony najważniejszym posunięciem w tym oknie transferowym. Polak przez władze klubu od początku traktowany jest niemal jak bohater, dzięki któremu drużyna ma zdobywać najważniejsze trofea. Niemniej, osoby odpowiedzialne za media społecznościowe FC Barcelony nie spisują się najlepiej i zaliczają kolejną wpadkę podczas prezentacji piłkarza.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowscy na jednej imprezie Kris Jenner. Anna po cichu ją nagrała

Meghan Markle i książę Harry oskarżyli Victorię Beckham o zdradę

Kibicom nie spodobała się grafika przedstawiająca Roberta Lewandowskiego

Robert w krótkim filmiku FC Barcelony na Instagramie zdążył już być nazwany Niemcem. Ponadto na stronie internetowej klubu Anna Lewandowska została przedstawiona z panieńskim nazwiskiem. Teraz na Twitterze została opublikowana grafika z Lewym, której wymowa nie wszystkim przypadła do gustu.

LewanGOLDski.

Wątpliwej jakości dzieło grafików nie spodobało się chociażby dziennikarzowi sportowemu Michałowi Polowi.

Albo cała komunikacja transferu Lewego to włam na konto Barcelony albo Bartomeu (były prezes klubu - przyp. red.) nie oddał haseł do Twittera. Co to za grafika?

Wielu internautów ma podobne odczucia jak Michał Pol.

Ja w pierwszym momencie zobaczyłam amputacje nóg. Fatalne.

Strach otwierać kolejne sociale Barcy.

To ten wyczekiwany długo transfer tak poważnie traktują?

Wątpliwości budzi też nowy pseudonim Polaka - LewanGOLDski. Przypomnijmy, że Robert przez wiele lat nazywany był LewanGOALskim. Według niektórych kibiców transfer do innej drużyny to nie powód, by to zmieniać.

Rubikowie wylecieli na Hawaje i opłacili leżaki na plaży. Ceny z kosmosu