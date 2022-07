Wiktoria Zwolińska wzięła udział w trzeciej edycji telewizyjnego talent show "The Voice Kids". Od razu podbiła serca publiczności wykonaniem "Creep" autorstwa Radiohead, co zagwarantowało jej miejsce drużynie Cleo. Trenerka od przesłuchań w ciemno pokładała w niej ogromne nadzieje. I słusznie.

Joanna Klepko zachwycona talentem nastolatki zaprosiła ją do półfinału, gdzie ponownie w niewiarygodny sposób oddała wszystkie uczucia zawarte w numerze "Nothing Else Metters". Niestety, nie zakwalifikowała się do ścisłego finału, jednak to nie przeszkodziło jej w realizacji marzeń.

Wiktoria Zwolińska rozwija muzyczną karierę

Dziś uczestniczka "The Voice Kids" rozwija karierę i regularnie publikuje nowe piosenki. Pierwszy utwór ukazał się na jej Spotify jeszcze w 2020 roku. Obecnie jej miesięczna liczba słuchaczy wynosi niemal 96 tysięcy. W swojej twórczości stara się łączyć wrażliwość, przekorność i tajemniczą nostalgię. Wśród najpopularniejszych kawałków znalazły się "A tak ogólnie (mam doła)" czy "Zielona bluza".

Wiktoria Zwolińska przeszła ogromną metamorfozę

Ostatnio młoda wokalistka wróciła wspomnieniami do występu w show TVP i trzeba przyznać, że zmieniła się nie do poznania. Jej długie naturalne włosy przeszły dość sporą metamorfozę. Zdecydowała się znacznie je skrócić, a część z nich zafarbowała na niebiesko. Z jej Instagrama możemy się dowiedzieć, że stawia na kolorowy makijaż, a sukienki zamieniła na luźne stylizacje.

