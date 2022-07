Maffashion wymownie odniosła się do rozstania z Fabijańskim. Wystarczyło jedno słowo

Maffashion i Sebastian Fabijański rozstali się w atmosferze skandalu. Aktor miał dopuścić się zdrady z Rafalalą, z którą spotkał się kilka miesiącu temu. Z początku twierdził jednak, że jest to ściśle powiązane z promocją filmu, co okazało się kłamstwem. Fabijański w głośnym wywiadzie przyznał się do niewierności, choć, jak podkreślił, nie zdradził Kuczyńskiej z Rafalalą. Krótko po tym okazało się, że niewierna miała być także blogerka, o czym napisał sam aktor na Instagramie. Julia Kuczyńska konsekwentnie nie komentuje afery z byłym partnerem. Nie zamierza również usuwać się w cień i w dalszym ciągu jest aktywna w mediach społecznościowych. Na InstaStories pojawiło się nowe wideo. W jednym słowie ujęła, co się teraz wokół niej dzieje.

REKLAMA

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Izabela Janachowska kupiła identyczny wózek, co księżna Kate. Dzieci tych gwiazd wożą się naprawdę drogimi brykami

Zobacz wideo Sebastian Fabijański przerywa milczenie po rozstaniu z Maffashion. Zaapelował do fanów

Maffashion odniosła się do zawirowań w życiu prywatnym. Wystarczyło jedno słowo

Maffashion opublikowała na InstaStories wymowne wideo, za pomocą którego próbowała przekazać fanom, jak się czuje, po trudnych dla niej dniach. Blogerka jest teraz samodzielną mamą. Wrzuciła krótki filmik, na którym widać, jak jedzie samochodem w rytm energicznej piosenki "Ramaya" Africa Simone.

Stabilnie - napisała blogerka.

Użyty przez nią przymiotnik wskazuje na to, że od czasu rozstania z Sebastianem Fabijańskim niewiele się zmieniło w jej życiu. Spotykali się przed ponad dwa lata, a medialne rozstania nigdy nie należą do najłatwiejszych.

Maffashion odniosła się do zawirowań w życiu prywatnym. Wystarczyło jedno słowo Fot. Instagram/ maffashion_official

ZOBACZ: Sebastian Fabijański jest narcyzem? Psycholożka przyjrzała się dokładnie aktorowi [PLOTEK EXCLUSIVE]

Alicia Silverstone nadal śpi z 11-letnim synem. Zdradziła powód