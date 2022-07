Wielu fanów Anny Przybylskiej do dziś nie może pogodzić się z jej śmiercią. Aktorka odeszła 5 października 2014 roku po wielu miesiącach walki z nowotworem trzustki. Od tego czasu regularnie pojawiały się doniesienia o planowanym filmie o życiu aktorki. Spekulowano nawet, że na kanwie jej losów może powstać produkcja fabularna. Dopiero w maju tego roku Jarosław Bieniuk ujawnił, że zakończono prace nad dokumentem poświęconym historii Przybylskiej zatytułowanym "Ania". Dwa miesiące później do sieci trafił oficjalny plakat wraz z datą premiery, która przewidziana jest na październik. Informacja ta stała się dla bliskich zmarłej okazją do wspomnień, którymi dzielą się w instagramowych wpisach.

Bliscy Anny Przybylskiej komentują zapowiedź filmu o jej życiu

Na plakacie promującym film "Ania" znalazło się zdjęcie Anny Przybylskiej na plaży, przytulającej swoje dzieci. Aktorka i Jarosław Bieniuk doczekali się trójki, z czego najmłodszy syn Jan miał zaledwie trzy lata, gdy zmarła. W dokumencie poświęconym aktorce usłyszymy wypowiedzi m.in. jej córki Oliwii i matki Krystyny, a także bliskich znajomych - Szymona Bobrowskiego, Anny Dereszowskiej, Jana Englerta, Cezarego Pazury czy Katarzyny Bujakiewicz. Ta ostatnia była wieloletnią i bardzo bliską przyjaciółką Anny Przybylskiej i nie ukrywała, że śmierć aktorki niezwykle ją dotknęła.

Pojawiła się nagle w moim życiu. Tak wiele mnie nauczyła, tak bardzo wspierała i najlepiej na świecie rozśmieszała. Wraca do nas 7 października i znowu będziemy się z Anią śmiać i płakać. Zapraszam w imieniu wszystkich, którzy Anię bardzo kochali i kochają - napisała Bujakiewicz, udostępniając plakat z filmem.

Na zapowiedź dokumentu niezwykle emocjonalnie zareagował także Andrzej Piaseczny. Muzyk i aktorka poznali się na planie serialu "Złotopolscy", w którym grali wspólnie przez wiele lat. W instagramowym wpisie Piasek zwrócił się bezpośrednio do zmarłej.

No i co ja ci mam powiedzieć, czego byś już nie wiedziała? Może to, że wszyscy nosimy cię w serduszkach. Ale przecież to też już wiesz. Ten film jest bardziej do ciebie niż o tobie. Dlatego pamiętaj o nas tak samo, jak my pamiętamy o tobie. Do zobaczenia, tak? - skomentował muzyk.

Plakat z filmu "Ania" udostępniła na Instagramie także Oliwia Bieniuk. Córka aktorki w krótkim wpisie zaprosiła widzów do kin.

Dzień dobry, chciałabym was poinformować, że film o mamie pod tytułem "Ania" będzie już od 7 października w kinach. Serdecznie Was zapraszam! - czytamy.

Data premiery dokumentu nie jest przypadkowa. Produkcja trafi na ekrany kin zaledwie dwa dni po ósmej rocznicy śmierci Anny Przybylskiej.