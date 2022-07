Olga Kalicka pochwaliła się, jak udekorowała balkon. Co za klimat

Wiele znanych osób chętnie pokazuje w mediach społecznościowych, jako urządzili cztery kąty. Do tego grona należy również Olga Kalicka. Aktorka w opublikowanej na Instagramie relacji zaprezentowała fanom fragment balkonu i zapowiedziała, że niebawem pokaże jeszcze więcej kadrów z nowego mieszkania.

Klimatyczny balkon w nowym mieszkaniu Olgi Kalickiej. "Jest pięknie"

Olga Kalicka aktywnie prowadzi instagramowe konto i regularnie dzieli się z internautami informacjami o sobie. Tym razem wrzuciła kadr ze swojego mieszkania, a dokładniej z balkonu i pochwaliła się, co się na nim znalazło.

Aktorka zadbała o to, aby ta część jej czterech kątów była bardzo klimatyczna i nie ukrywa, że jest zadowolona z tego, jak go zaaranżowała. Na podłodze poustawiane są wiklinowe donice, w których znajdują się przepiękne świeże różnokolorowe kwiaty i rośliny. Oprócz tego gwiazda serialu "Rodzinka.pl" powiesiła na szklanej balustradzie lampki, co jeszcze bardziej dodaje temu miejscu uroku.

Może i na "blokowisku" ale i tak jest pięknie - napisała Kalicka na Instagramie.

Korzystając z okazji, Kalicka zdradziła również, że jakiś czas temu zmieniła miejsce zamieszkania.

Przeprowadziłam się do nowego mieszkania i wciąż jeszcze się urządzam, ale wszystko tak opornie idzie. Postaram się za jakiś czas pokazać zmiany w moim nowym gniazdku - czytamy na InstaStories.

Życzymy jej zatem powodzenia w aranżacji wnętrz i czekamy na kolejne kadry z nowego mieszkania.

Olga Kalicka

