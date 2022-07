W ostatnim czasie tematem numer jeden w polskich mediach była kolejna awantura pomiędzy Joanną Opozdą a rodziną Królikowskich. Zaczęło się od tego, że Antek i jego mama pojawili się pod kościołem, w którym miał odbyć się chrzest Vincenta. Przyłapali ich paparazzi i rozpętała się wojna. Aktorka opublikowała prywatne wiadomości, które wymieniała m.in. z Janem Królikowskim.Opozda oskarżyła później męża, że ten nie płaci alimentów, a aktor zarzucił jej przelewanie sporych sum ze wspólnego konta na własne. Na dowód pokazał wyciągi z konta. Do akcji wkroczyła też Małgorzata Ostrowska-Królikowska, która murem stoi za synem.

Małgorzata Ostrowska-Królikowka grozi internautce, ta komentuje zachowanie aktorki

Aktorka wdaje się w publiczne kłótnie z internautami. Szczególnie głośno zrobiło się o jej wiadomości, którą wysłała prywatnie do jednej z użytkowniczek Instagrama. "Uważaj dziewczyno, komu współczujesz, bo możesz to opłacić życiem" - brzmiała treść. Ostrowska-Królikowska już się wytłumaczyła, że nie miała pojęcia, że jej słowa zostaną odczytane jako groźba.

Miałam na myśli moje życie, bo też współczułam, a czuję się zagrożona, ja i moja rodzina. Ot, taki własny przykład ku przestrodze. Ale to emocje czasami ponoszą. (…) Żałuję, że to napisałam, skoro można to interpretować jak groźbę. Matko, co za paranoja - powiedziała w rozmowie z Pudelkiem.

Za to Fakt skontaktował się z internautką, do której trafiła owa wiadomość. Odniosła się do tłumaczeń aktorki:

Być może faktycznie była pod wpływem silnych emocji. Mimo wszystko uważam, że osoby publiczne powinny uważać na to, co mówią i co robią i ponosić konsekwencje swoich wypowiedzi. Nie powinni czuć się zdziwieni, że ludzie komentują ich życie, bo sami to życie wywlekają na pierwsze strony gazet.

Antek Królikowski znowu atakuje Joannę Opozdę. Nowe oskarżenia zdumiewają

Co pomyślała, gdy odczytała słowa Ostrowskiej-Królikowskiej?

Pierwszą moją myślą było, że to groźba. Później kilka osób, z którymi to konsultowałam, stwierdziło, że mógł to być niefortunny dobór słów - dodała.

Na koniec westchnęła, że w sumie to "sama już nie wie, jakie intencje miała pani Królikowska".