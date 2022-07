Małgorzata Rozenek zmieniła uczesanie. Wygląda jak J.Lo na ślubie - bosko!

Małgorzata Rozenek regularnie dzieli się z fanami informacjami o sobie. Chętnie pokazuje zarówno życie codzienne, jak i kulisy pracy. W opublikowanej na Instagramie relacji pochwaliła się, że uczestniczyła w nagraniach podcastu. Zobaczcie, jaką stylizację wybrała specjalnie na tę okazję. Jak ułożyła włosy?

Małgorzata Rozenek wygląda jak Jennifer Lopez. Postawiła na taką samą fryzurę

Małgorzata Rozenek miała na sobie błękitną koszulę, do której dobrała jeansowe spodnie w bardzo podobnym odcieniu. Zestaw w stonowanych kolorach przełamała neonowymi szpilkami. Jednak tym, co zwróciło naszą uwagę, była jej fryzura. Długie blond włosy zaczesała do tyłu, część z nich spięła w wysoki kucyk, a reszta pasm opadała jej na ramiona. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii u góry strony.

Małgorzata Rozenek Screen: Instagram/@m_rozenek

Co ciekawe, jest to bardzo charakterystyczne uczesanie do tego, jakie często możemy zobaczyć u Jennifer Lopez. Piosenkarka nosi tak ułożone włosy zarówno na co dzień, jak i na czerwonym dywanie.

Jennifer Lopez Instagram/@jlo

Na podobną fryzurę postawiła również podczas ślubu z Benem Affleckiem. Jej fryzjer opublikował na TikToku nagranie, na którym wokalistka zaprezentowała, jak wyglądała tego dnia.

Najgorsza fryzura Małgorzaty Rozenek

Małgorzata Rozenek raczej nie eksperymentuje z włosami i od lat nosi długie blond włosy. Zazwyczaj na czerwonym dywanie pozostawia jej rozpuszczone. W 2016 roku na bal Fundacji TVN zdecydowała się jednak na coś innego i upięła je jednak w kokardę. Niestety, w tym wydaniu nie prezentowała się najlepiej.

Małgorzata Rozenek KAPiF

