Wraz z początkiem lipca Maja Hyży powitała na świecie czwarte dziecko. Zosia ma już braci - Wiktora i Alexandra - a także siostrę Antoninę. Niestrudzona mama, jeszcze będąc w ciąży, informowała, że nie zamierza robić sobie przerwy od pracy i od razu chce wrócić do rozpoczętych wcześniej projektów. Jak się okazuje, słowa dotrzymała. Zaledwie dwa tygodnie po porodzie wzięła udział w nagraniach do programu "Jaka to melodia?".

Maja Hyży wróciła do pracy dwa tygodnie po porodzie

7 lipca na Instagramie Mai Hyży pojawiło się zdjęcie, na którym uśmiechnięta trzyma w ramionach noworodka. Choć wiele osób myślało, że ze względu na to wokalistka zamierza chwilę odpocząć i skupić się na rodzinie, w rozmowie z "Faktem" sama szybko zdementowała te plotki, zapewniając, że zamierza powrócić do pracy po porodzie tak szybko, jak będzie to możliwe.

Po narodzinach Zosi nie będę wypoczywała. Dwa tygodnie po porodzie będę nagrywała teledysk z Komodo, a w sierpniu czeka mnie trasa z Dwójką. Biorę dwa bobasy pod pachę i jedziemy.

Szybko wyszło na jaw, że nie rzucała słów na wiatr. Maja Hyży pojawiła się bowiem na nagraniach do programu "Jaka to melodia?". W beżowej tunice w rustykalne wzory i z chustą zawiązaną na włosach pozowała cierpliwie do zdjęć, uśmiechając się od ucha do ucha. Stylizację na pierwsze publiczne wystąpienie po narodzinach córki uzupełniła etnicznymi kolczykami, biżuterią i fantazyjnym obuwiem.

