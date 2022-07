Nowa fotografia Dody wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród jej obserwatorów. Fani zwrócili uwagę nie tylko na rewelacyjną figurę piosenkarki, ale również na to, co napisała w opisie oraz lokalizację, jaką oznaczyła.

Doda poleciała na Karaiby? Fani nie dali się nabrać

Doda aktywnie prowadzi instagramowe konto. Regularnie dzieli się z fanami informacjami na swój temat i odpowiada komentarze. Tym razem pochwaliła się kadrem z "Karaibów". Na wakacyjnej fotografii możemy zobaczyć ją w czarnym, mocno wyciętym stroju kąpielowym.

A wy dalej w zimnej Polsce? Się robi, się ma - czytamy w opisie do zdjęcia.

Doda Screen: Instagram/@dodaqueen

Oczywiście był to żart z jej strony i tak naprawdę wcale nie opuściła granic Polski. Podpis do zdjęcia nawiązywał do przyczepionej na drewnianej altanie tabliczki. Fani nie dali się tak łatwo nabrać i w podobnym tonie wypowiedzieli się w komentarzach.

Jak Karaiby, to, proszę, uważać, gdzieś tam podobno Jack Sparrow się kręci, by pani nie porwał.

Liczę na to - odpowiedziała Rabczewska.

Nie brakowało również wielu komplementów dotyczących jej niesamowitej figury. Uwagę internautów przyciągnął także drugi plan.

Jaka figura! Chyba zmotywuje się do ćwiczeń.

Pan z tyłu chyba zaraz zakrztusi się herbatką.

Z tyłu ludzi zamurowało - napisali internauci.

Sekret Dody na szczupłą sylwetkę

Doda bardzo zwraca uwagę na to, jakie produkty znajdują się w jej diecie. Piosenkarka całkowicie zrezygnowała z jedzenia fast foodów, słodyczy oraz nabiału. Oprócz tego w ogóle nie pije alkoholu. Piosenkarka nie zapomina również o regularnych treningach na siłowni.

