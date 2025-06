Adam Małysz i jego żona Izabela od lat tworzą zgrany związek. 15 czerwca ukochana sportowca przypomniała o ich rocznicy ślubu. "Tak już idziemy razem przed 28 lat" - napisała Iza, zamieszczając na InstaStories zdjęcie z mężem, do którego dodała emotikonę serca. Wspólnie mieszkają w ukochanej Wiśle. Para wybudowała tam duży, nowoczesny dom, w którym chętnie spędza wolny czas. Sportowca często można zauważyć w ogrodzie, kiedy dba o rośliny czy kosi trawnik. Jeżeli chodzi o kolorystykę ich wspólnego gniazdka, to na próżno szukać ekscentrycznych dodatków i szalonych kolorów. Króluje spokój, szarości i prostota.

Dom Adama i Izabeli Małyszów w Wiśle robi wrażenie. Jest prosto, ale z klasą

Były skoczek narciarski nie boi się trudnych prac domowych. Sportowiec chętnie wykonuje nie tylko ogrodnicze obowiązki. Na fotografii widać, że Małysz ma ogród o naprawdę dużej powierzchni. Jest zadbany, a trawa przycięta jest bardzo krótko. Można się tu zrelaksować.

Dba o formę w przestronnej i nowoczesnej kuchni

Jeśli ma się takie miejsce do pichcenia, jak Adam Małysz, nic dziwnego, że spędza się w nim mnóstwo czasu. Sportowiec w przestronnej kuchni najczęściej przygotowuje zdrowe i pożywne dania oraz owocowo-warzywne soki. A wszystkie potrzebne składniki do ich przyrządzenia ma za oknem. Trzeba pochwalić go za zdrowe i ekologiczne rozwiązanie.

Najważniejszy we wszystkim jest umiar

Skoczek narciarski przez lata przed zawodami narciarskimi musiał być na diecie. Kiedy zakończył sportową karierę, częściej pozwala sobie na kulinarne grzeszki. Gdy pogoda pozwala, co jakiś czas organizuje grilla, na którego wpadają jego najbliżsi przyjaciele i rodzina. Jest to czas, kiedy może sobie folgować z jedzeniem do woli.

Adam Małysz spędza wolne chwile przed telewizorem

Mimo zakończenia kariery sportowej, były skoczek narciarski bacznie obserwuje telewizję i jest fanem piłki nożnej. W minimalistycznym salonie, w którym królują szare, granitowe ściany i aksamitne zasłony, wspiera polską reprezentację w czasie ważnych meczów.

Niczego się nie boi. Nawet z koparką da sobie radę

Jeśli mowa o pracach domowych, to oprócz tych lżejszych, robi także poważniejsze, wymagające właściwego przygotowania. Na fotografii widać, jak sportowiec szaleje na koparce, starając się zrobić piękny podjazd do domu. Wśród fanów wzbudziło to niemały podziw, że gwiazda sportowa, mając do dyspozycji tyle opcji pomocy fachowców, sama decyduje się na trudne prace robotnicze.

Ogród i taras to są jego azyle

Adam Małysz wie, że chwila spędzona na świeżym powietrzu w tych zabieganych czasach jest coraz częściej na wagę złota. Pewnie dlatego tak często można go spotkać w ogrodzie czy na tarasie.