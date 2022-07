Tomasz Lis nie ma ostatnio dobrej prasy. Według doniesień medialnych jako redaktor naczelny miał mobbingować dziennikarzy "Newsweeka". Relacje osób, które czuły się skrzywdzone przez Lisa, opublikował Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski. Publikacja Jadczaka miała związek z nieoczekiwanym zwolnieniem Lisa z funkcji szefa "Newsweeka". Nie podano przyczyn zwolnienia. Sam zainteresowany zaprzecza też oskarżeniom o mobbing. Niedługo później Lis został zawieszony w radiu TOK FM. Nie oznacza to, że całkowicie zniknął z mediów. Właśnie opublikował wpis, który może nie spodobać się Julii Przyłębskiej, a na pewno nie przypadł do gustu Magdzie Gessler.

Tomasz Lis pisze ironicznie o Julii Przyłębskiej i podpada Magdzie Gessler

Julia Przyłębska udzieliła wywiadu serwisowi POLITICO. Nie chciała jednak rozmawiać o aferze mailowej. Przypomnijmy, że chodzi o wiadomość, którą Michał Dworczyk miał wysyłać w styczniu 2019 roku do Matusza Morawieckiego. Wynikało z niej, że szef kancelarii premiera rozmawiał z Julią Przyłębską o sprawach, którymi zajmował się Trybunał Konstytucyjny. Prezes Trybunału Konstytucyjnego mówiła za to o relacji z Jarosławem Kaczyńskim.

To fascynujący człowiek, który opowiada wiele ciekawych historii o życiu; świadek historii - mówiła.

Nie chciała jednak zdradzić, czy jest z Jarosławem Kaczyńskim po imieniu (przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński już jakiś czas temu nazwał prezes TK "odkryciem towarzyskim"). Chętnie opowiadała za to o tym, że świetnie gotuje.

Nie ma takiego przepisu, który zabraniałby komuś spotkań towarzyskich z osobami, które poznało się przed objęciem stanowiska. A ja muszę nieskromnie powiedzieć, że bardzo dobrze gotuję

- chwaliła się, dodając, że jej specjalnością jest chłodnik litewski. To właśnie te słowa postanowił wyśmiać Tomasz Lis. Niestety, zrobił to w bardzo nieelegancki sposób, porównując Julię Przyłębską do Magdy Gessler.

Magda Gessler PiS-owskiego wymiaru sprawiedliwości do usług: tanio i smacznie! - napisał o prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Magda Gessler odpowiada

Magda Gessler nie pozostawiła słów dziennikarza bez odpowiedzi. Na Instagramie opublikowała krótki, acz trafny wpis, w którym wbiła szpilę Lisowi.

Drogi Tomku, pochylę się nad tobą z całej dobroci mojego serca i w te uciążliwe upały przygotuje ci herbatkę otrzeźwiającą, aby twoje myśli były bardziej klarowne i mniej pokopane, (klikająca się) Magda Gessler - odpisała sarkastycznie restauratorka.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. Fani byli zachwyceni reakcją gospodyni "Kuchennych rewolucji".

Komentarz z klasą w przeciwieństwie do tego pana Lisa.

Bardzo dobrze pani Magdo! Besos.

Używanie pani (tak sławnego w świecie) nazwiska do tej sprawy jest płytkie! Lisa po prostu na więcej nie stać.

Ale palnął. A pani riposta doskonała - pisali.

Dotąd dziennikarz nie opowiedział na uwagę Gessler.