Impreza urodzinowa Davida Hasselhofa odbyła się w popularnej restauracji w Calabasas w Kalifornii. Przed knajpą stało błyszczące Audi R8 przewiązane czerwoną wstążką, czyli "skromny" prezent na tę wyjątkową okazję. Na Instagramie aktor opublikował wideo z uroczyście odśpiewanym "Happy Birthday" i dumnie dodał, że właśnie dołączył do elitarnego klubu "siedemdziesiątek".

David Hasselhof dobił już do siedemdziesiątki. Na imprezę zorganizowaną z wielką pompą zaprosił też znajomych ze "Słonecznego patrolu". W restauracji w Calabasas, gdzie zorganizowano spotkanie, pojawiła się m.in. 47-letnia Kelly Packard, która w serialu odgrywała postać April.

Nie zabrakło też serialowego syna Mitcha, Hobie'ego, którego zagrał Jeremy Jackson. Na zdjęciu udostępnionym w mediach społecznościowych Jeremy dodał, że życzenia składa swojemu "telewizyjnemu tacie". Aktor jest teraz nie do poznania. Na twarzy ma gęsty zarost i całkowicie inną sylwetkę, którą rozbudował ćwiczeniom. Fitness to teraz jedno z jego głównych zajęć i w tej branży osiąga największe sukcesy.

Uroczyste sto lat odśpiewał też David Chokachi, który w serialu "Słoneczny patrol" wcielił się w postać Cody'ego. Trzeba przyznać, że spotkanie całej ekipy po latach było bardzo wzruszające. Fani byli zachwyceni relacją z imprezy i wspólnymi zdjęciami. W komentarzach pojawiły się sentymentalne wspomnienia widzów z czasów dzieciństwa.

Legendy lat 90.! Mam nadzieję, że bawiliście się świetnie.

Hobie i Mitch nadal wyglądają zdrowo i fantastycznie. Wszystkiego najlepszego!

Jakie wspaniałe urodziny. Zobaczyć was wszystkich znów w jednym miejscu to spełnienie jednego z moich największych marzeń. Byliście moimi idolami w dzieciństwie, uwielbiałam "Słoneczny patrol" - czytamy w komentarzach.

Wygląda na to, że impreza urodzinowa Davida Hasselhofa może zostać zaliczona do udanych. Był wielki tort, prezent, który nie zmieścił się do pudełka, wesoła atmosfera i przede wszystkim ważni dla aktora ludzie.

David Hasselhof świętował 70 urodziny. Na imprezie bawiły się gwiazdy 'Słonecznego patrolu' fot. Instagram.com

