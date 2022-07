Ewa Farna pozuje bez makijażu. "Kiedy myślisz, że masz bad hair day czy bad face day"

Ewa Farna znów udowodniła, że ma do siebie duży dystans. Tym razem pokazała zdjęcia, na których jest bez makijażu. Podpisy kadrów to mistrzostwo.

REKLAMA

Zobacz wideo Ewa Farna podcina włosy w środku nocy

Posłanka PiS pozuje z kawiorem i doradza wakacje w lesie. Czarnek ma lepszą radę

Ewa Farna w naturalnej wersji śmieje się sama z siebie

Ewa Farna na co dzień mieszka w Czechach. Teraz jednak przyjechała do Polski, by 16 lipca zagrać koncert na warszawskiej Pradze. Podczas pobytu w stolicy wybrała się na przechadzkę do Parku Ujazdowskiego. Wokalistka spacerowała z wózkiem i w towarzystwie przyjaciół. Tego dnia Farna zrezygnowała z makijażu, związała włosy i postawiła na krótką, przewiewną sukienkę. Podczas wypoczynku przypali ją paparazzi. Zdjęcia piosenkarki trafiły do sieci. Teraz ona sama postanowiła je skomentować. Widać, że dobry humor jej nie opuszczał:

Paparazzi przyłapali mnie w drodze na sesję zdjęciową. a) Kurde, no mogli poczekać (a czekali długo pod oknami!), jak wyjdę po sesji pomalowana; b) Nie, na sesji nie zdążyłam zrzucić dodatkowych kilogramów - śmiała się.

Ewa Farna Instagram/ewa_farna93

Na tym jednak nie koniec. Farna opublikowała też na InstaStories selfie, na którym dokładnie widać, jak prezentuje się bez makijażu. Zdjęcie okrasiła autoironicznym wpisem:

Kiedy myślisz, że masz bad hair day czy bad face day, kurde, whatever, to przypomnij sobie zdjęcie Farnej z rana - żartowała.

Tak, to rzeczywistość moja droga - dodała.

Ewa Farna Instagram/ewa_farna93

Piosenkarka ostatnio coraz częściej pokazuje się bez makijażu. I słusznie, naturalne piękno trzeba podkreślać.

ZOBACZ TEŻ: Ewa Farna zabrała córkę za kulisy. Kadr uroczy, a później? "Wyrobiłam się w dziesięć minut"

POLECAMY: Ewa Farna żartuje ze swoich piersi po porodzie. Sześć lat temu wyglądały inaczej. Pokazała dowód