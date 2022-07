Isabella Barret zyskała sławę dzięki udziałowi w konkursach piękności dla dzieci. Jej zmagania pokazywano w emitowanym przez stację TLC programie "Toddlers & Tiaras". Program swego czasu wzbudzał ogromne kontrowersje. Nie dość, że małe dziewczynki wchodziły w okrutny świat rywalizacji o koronę, nosiły też ciężki "dorosły" makijaż, manicure i wymyślne fryzury. Isabella świetnie sobie radziła i zdobyła ponad 55 koron w tego typu konkursach. Już w wieku sześciu lat została milionerką. Jak się okazało, dorastając, nie spoczęła na laurach i swój majątek z dzieciństwa powiększyła kilkukrotnie. Czym się dzisiaj zajmuje "mała miss"?

REKLAMA

Zobacz wideo Dzieci aktorów, które poszły w ślady znanych rodziców

6-letnia miss JUŻ jest MILIONERKĄ. Ma 60 par butów!

Isabella Barret została milionerką w wieku sześciu lat. Potem było tylko lepiej. Dziś żyje jak w raju

Już w wieku sześciu lat występowała w kampaniach reklamowych i promowała własną markę biżuterii i ubrań. Międzynarodowa sława i liczne wygrane w konkursach piękności pozwoliły jej na zgromadzenie spektakularnej fortuny. Malutka miss nie spoczęła na laurach i kontynuowała przygodę z konkursami, w których pojawia się też w nastoletnim wieku. Dziś, w wieku 16 lat, Amerykanka zarabia głównie jako influencerka. Bierze także udział w licznych kampaniach reklamowych i pokazach mody. Nastolatka cieszy się urokami bogatego życia i rozkręca kolejne biznesy. Jest multimilionerką. W rozmowie w portalem Truly wyznała, że wolny czas lubi spędzać jak zwyczajna młoda osoba - bawiąc się z przyjaciółmi.

Mam linię biżuterii, która przyniosła mi milion dolarów dochodu, miałam też linię ubrań, dzięki której zarobiłam kolejny milion. Ale nadal spotykam się z przyjaciółmi i np. jeździmy na nartach wodnych - zdradziła.

Wygląda na to, że w przeciwieństwie do większości "młodocianych multimilionerów" Isabella radzi sobie całkiem dobrze z zarządzaniem zgromadzonym majątkiem. W rozmowie z magazynem "Daily Mirror" wyznała, że sława do dla niej same zalety. To dość zaskakująca opinia, biorąc pod uwagę wiele historii młodych ludzi, których popularność i związana z tym presja wpędziły w problemy psychiczne.

Moi fani mnie kochają, mówią mi, że jestem naprawdę fajna i po prostu ładna. Nie ma nic, czego nie można nie lubić w byciu sławnym - wyznała.

Isabella Barret mogłaby już spokojnie udać się na emeryturę, ale wygląda na to, że multi-milionowa fortuna to dopiero początek imperium, które ta nastolatka zamierza stworzyć.

Dzieci polskich bogaczy wkraczają na salony. Kim są i gdzie się bawią?

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz też: Najbogatsze dzieciaki show-biznesu