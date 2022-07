Związek Marka Kondrata i Antoniny Turnau był sensacją towarzyską 2013 roku, bo dzieli ich 37 lat, poza tym ojciec dziewczyny Grzegorz Turnau i aktor byli dobrymi przyjaciółmi. Wielu komentatorów nie wróżyło relacji długiego stażu, a jednak para zdecydowała się na małżeństwo. W 2018 roku została rodzicami małej Heleny. Rodzice dziecka niedługo potem zdecydowali się na zakup domu w Hiszpanii. O innych rzekomych posiadłościach pary za granicą Antonina opowiedziała w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem dla fashionpost.pl.

Zobacz wideo Antonina Flak w "Tamagoczi". Jak poradziła sobie z naszymi wyzwaniami?

Antonina Turnau o majątku jej i Marka Kondrata

Antonina Turnau w wywiadzie przyznała, że nigdy nie czuła, że związek z 37 lat starszym Markiem Kondratem wiąże się z trudnościami. Nie narzekała, że przez różnicę wieku z czegoś rezygnuje albo musi "doganiać" aktora. Była zauroczona jego opowieściami i nim.

Nie sposób nie zakochać się w winie, słuchając, jak opowiada o nim mój mąż! To fascynujący świat i jestem szczęśliwa, że często mogę Markowi towarzyszyć w podróżach i podczas degustacji. Nawet jeśli niektóre historie słyszę nie po raz pierwszy, zawsze mnie uwodzą.

Jako że Antonina wspomniała o winach, dziennikarz dopytał, czy para ma własna winnicę. Doniesienia o tym pojawiły się już wcześniej w mediach, a to zapewne dlatego, że Kondrat ma własną sieć sklepów z alkoholem.

Nie to, żebym czytała wszystko na nasz temat, ale naprawdę większość to nieprawda. Nie, nie mamy winnicy.

Projektantka zdementowała też doniesienia o posiadłości we Francji. Również na pytanie o dworek we Włoszech zareagowała przeczeniem. Turnau potwierdziła za to, że razem z ukochanym mają dom w Hiszpanii. To jednak niejedyne miejsce, w którym uwielbiają wypoczywać w wolnym czasie.

Mamy dom w Hiszpanii, więc gdy tylko pojawia się ochota na wyjazd, jedziemy właśnie tam, trochę "pomieszkać". Ostatnio pokochaliśmy też Beskid. Jest tam taka chatka, w której nie ma zasięgu: ani telefonu, ani internetu, o telewizji nie wspominając. Nigdzie tak wspaniale nie wypoczywam. Totalny reset.

