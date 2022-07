Katarzyna Niezgoda zaistniała medialnie dzięki związkowi z Tomaszem Kammelem. Para rozstała się w 2015 roku po 10 latach związku. Głośno mówiło się też o aferze, której byli bohaterami - tzw. "Kammelgate". Niezgoda, jako wiceprezeska Pekao SA, dawała prowadzonej przez ukochanego firmie ekskluzywne zlecenia na szkolenia. W efekcie oboje stracili pracę. Od kilku lat Niezgoda cieszy się jednak spokojem w objęciach ukochanego - Pawła Markiewicza. Mężczyzna właśnie pokusił się o romantyczny wpis pod adresem znanej ekonomistki.

Partner Katarzyny Niezgody w romantycznym wpisie

Katarzyna Niezgoda na Instagramie chętnie publikuje zdjęcia z partnerem. On również chwali się chwilami spędzonymi u boku bizneswoman. Właśnie opublikował na Instagramie emocjonalny wpis, dotyczący miłości - wypowiedź, której autorem jest powieściopisarz Nathan Mcbride. Okrasił go zdjęciem Niezgody, toteż trudno nie oprzeć się wrażeniu, że to właśnie jej zadedykował te nieco zbyt patetyczne słowa.

Pierwsza miłość taka młodzieńcza, wyidealizowana, jak z bajki. Druga, czyli trudna miłość, uczy nas kim jesteśmy i wierzymy, że ta pierwsza nauczyła nas tego. Emocjonalny rollercoaster - czytamy.

A później pojawiają się rozważania na temat trzeciej miłości, a więc prawdopodobnie tej, którą Markiewicz przeżywa z Niezgodą.

Trzecia miłość, czyli ta, której się nie spodziewaliśmy, o której nigdy nie wiemy, kiedy i skąd nadejdzie. Ba, nie wiemy, czy w ogóle nadejdzie. To ta, która zazwyczaj wygląda na nieodpowiednią i niszczy wszelkie wypracowane ideały, których trzymaliśmy się do tej pory. To miłość, która przychodzi tak łatwo, że nie wydaje się możliwa. Jest to rodzaj więzi, której nie można wyjaśnić, ponieważ nigdy jej nie planowaliśmy. To miłość, w której spotykamy się z kimś i wszystko zaczyna pasować - nie ma wyidealizowanych oczekiwań co do tego, jak ta osoba powinna postępować, ani też nie ma presji, aby stać się kimś innym. Akceptujemy to, kim jesteśmy i kim jest ta druga osoba. To miłość, która ciągle puka do naszych drzwi, niezależnie od tego, ile czasu potrzebujemy, żeby jej otworzyć.

Dotąd Katarzyna Niezgoda nie zareagowała na wpis i nie skomentowała go.

Kim jest Paweł Markiewicz?

Paweł Markiewicz z wykształcenia jest magistrem budownictwa. Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej. Jest też związany z show-biznesem. Na przestrzeni ostatnich lat wystąpił epizodycznie w takich serialach, jak: "Na dobre i złe", "Barwy szczęścia", "Gabinet numer 5", Kuchnia" a także "Komisarz mama". To również muzyk disco polo.