Doda znów zakochana?! Jej nowy chłopak to były gwiazdy TVN

Doda nie ma szczęścia w miłości. Wielokrotnie opowiadała o związkach z Radosławem Majdanem, Nergalem, a więc Adamem Darskim, Emilem Haidarem czy Emilem Stępniem. Teraz ma znów być z kimś związana.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda o małżeństwach. "Byli odbiciem moich deficytów"

Kidman jest na diecie jajecznej. A Doda? Tak gwiazdy utrzymują szczupłe sylwetki

Doda zakochana?

Przypomnijmy, że w listopadzie 2021 roku Doda sfinalizowała rozwód z Emilem Stępniem. W jej życiu pojawił się też w 2021 uroczy Max Hodges. Wyglądało na to, że para ma się ku sobie, jednak już od jakiegoś czasu wokalistka nie pojawia się u boku modela. Wiele wskazywało na to, że na jakiś czas postawiła na życie singielki. Teraz okazuje się, że Rabczewska nie jest już sama. Ma spotykać się z Dariuszem Pachutem. 36-latek jest ratownikiem medycznym, podróżnikiem i zapalonym sportowcem. Media interesowały się nim, zwłaszcza kiedy spotykał się z Dorotą Gardias. Para rozstała się w marcu 2022.

Wygląda na to, że Pachut i Doda lubią spędzać ze sobą czas. Niedawno paparazzi przyłapali ich podczas wycieczki rowerowej, a zdjęcia opublikował magazyn "Twoje Imperium". Teraz na InstaStories sportowca pojawił się kadr z wakacji. Pachutowi towarzyszy kobieta. Co prawda nie widać jej twarzy, ale można domyślać się, że to właśnie Doda.

Dariusz Pachut Fot. dariuszpachut/Instagram

Przypomnijmy, że jesienią w telewizji Polsat rusza nowy format - "Doda. 12 kroków do miłości", gdzie Doda ma szukać trzeciego męża. O jej rękę ma starać się 12 śmiałków. Czyżby reality show nie było już potrzebne?

Kim jest Dariusz Pachut?

W październiku 2020 roku Pachut wziął udział w wyprawie na Rysy. Towarzyszył mu wówczas siedmioletni Rayyan Szczepaniak - niepełnosprawny chłopiec, który marzył o zdobyciu górskiego szczytu. Jak pisze National Geographic, które relacjonowało wyprawę, Pachut to "sportowiec i doświadczony wspinacz". 36-latek jest aktywny na Instagramie.

Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.