Anna Czartoryska 18 kwietnia 2022 roku urodziła czwarte dziecko. Razem z mężem Michałem Niemczyckim powitali na świecie syna Stefana. Aktorka pokazuje w mediach społecznościowych, jak udaje jej się na co dzień poradzić z macierzyńskimi obowiązkami. Jakiś czas temu opublikowała także post związany z ruchem ciałopozytywności, gdzie pokazała, jak wygląda jej brzuch po urodzeniu dziecka. Teraz paparazzi przyłapali ją na urlopie w Juracie. Gwiazda trzy miesiące temu urodziła syna, w co aż trudno uwierzyć. Jest w świetnej formie.

Anna Czartoryska w bikini opala się w Juracie

Aktorka od kwietnia 2013 roku jest żoną Michała Niemczyckiego, syna miliardera Zbigniewa Niemczyckiego. Para ma czworo dzieci: Ksawerego, Janinę, Antoniego oraz Stefana. To właśnie narodziny najmłodszego dziecka natchnęły ją jakiś czas temu do wysnucia refleksji na temat trudów macierzyństwa. Gwiazda pokazała wtedy na Instagramie zdjęcie z brzuchem i opowiedziała o presji stawianej kobietom, jeżeli chodzi o powrót do formy fizycznej po ciąży. Ten post może się wydawać dość ciekawy, biorąc pod uwagę fakt, że Anna Czartoryska zawsze miała dobrą figurę. Ostatnie zdjęcia fotoreporterów, którzy przyłapali aktorkę w czasie urlopu na Juracie, tylko to potwierdziły.

Aktorka wypoczywała w Juracie w Hotelu Bryza razem z teściami. Gwiazda w czasie urlopu nie zapominała o zabawie z dziećmi. Na plaży zjawiła się w dwuczęściowym kostiumie, jednak podczas poruszania się, zakrywała się chustą.

Anna Czartoryska chętnie robiła z dziećmi babki z piasku. Kiedy miała chwilę tylko dla siebie, to korzystała ze słonecznej pogody i zażywała kąpieli słonecznej. Więcej zdjęć Anny Czartoryskiej w stroju kąpielowym zobaczysz w naszej galerii na górze strony.