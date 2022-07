Aleksandra Żebrowska to chyba najbardziej przebojowa mama w internecie. Właścicielka marki Francis & Henry chętnie dzieli się z obserwatorami relacjami z codziennego życia. Aleksandra otwarcie porusza trudne kwestie dotyczące macierzyństwa, a na publikowanych zdjęciach stawia przede wszystkim na naturalność. Za to jest ceniona i lubiana. Jej profil na Instagramie obserwuje prawie 300 tysięcy osób. Jeszcze przed chwilą wrzucała do sieci ostatnią serię "zdjęć przed porodem" i w zabawnym poście przygotowywała męża na awaryjne odebranie go w pociągu. Jak się okazało, "nożyczki z Warsu nie były potrzebne" i podróż przebiegła spokojnie. Dziecko na szczęście urodziło się w szpitalu, o czym w sobotę poinformował szczęśliwy ojciec.

Aleksandra Żebrowska stoi przed lustrem i patrzy na stopy. "Buty się zmniejszyły"

Aleksandra Żebrowska urodziła! Na świat przyszło czwarte dziecko Michała Żebrowskiego

30 lipca w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że Żebrowska po raz kolejny została mamą. Aleksandra i Michał wychowują już trzech chłopców: 12-letniego Franciszka, dziewięcioletniego Henryka i prawie dwuletniego Feliksa. Pierwsza córka celebryckiej pary to z pewnością wspaniały prezent od losu dla trójki starszych braci. Michał Żebrowski udostępnił post na Instagramie.

Mama x4 - podzielił się radosną nowiną.

Na Instagramie Aleksandry od razu posypały się gratulacje i życzenia zdrowia dla nowo narodzonej córki.

Gratulacje!

Zdrówka i dużo siły dla was.

Gratulacje. Dużo zdrówka dla was!

My także serdecznie gratulujemy!

