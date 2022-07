Antek Królikowski spędza czas z Izabelą. Miłość kwitnie? Były romantyczne randki

Odwołanie chrztu syna przez Joannę Opozdę okazało się zapalnikiem do jednej z najgłośniejszych afer medialnych ostatnich miesięcy. Głos w sporze zabierali niemal wszyscy członkowie rodzin, od ojca aktorki, przez brata Antka Królikowskiego, aż po matkę jego partnerki. Najwięcej do powiedzenia mieli jednak oczywiście rodzice Vincenta, którzy na Instagramie zaczęli przerzucać się oświadczeniami i wysyłać screeny wiadomości, a nawet wyciągi z konta bankowego. Królikowski stwierdził, że Joanna Opozda nie jest w stanie zaakceptować faktu, że nie są już razem. Para wzięła ślub w sierpniu ubiegłego roku, a ojciec Vincenta miał zostawić ciężarną żonę w dziewiątym miesiącu ciąży. Wygląda również na to, że z kobietą, z którą miał zdradzać Opozdę, jest do tej pory.

Dokładnie personalia nowej partnerki Antka nie są znane. Ze spekulacji wynika jednak, że kobieta ma na imię Izabela, jest prawniczką i była sąsiadką Królikowskiego i Opozdy. Zakochani widywani byli już przez paparazzich i nie szczędzili sobie czułych gestów. Pudelek kilka tygodni temu donosił również, że Izabela odnalazła się także wśród rodziny Królikowskich, z którymi rzekomo spędzała tegoroczną Wielkanoc. Antek miał też wielokrotnie zapraszać ją do domu w Kudowie-Zdroju, który kupili jego rodzice.

Z instagramowych relacji prawniczki rzeczywiście wynika, że ona i Antek Królikowski znakomicie czują się w swoim towarzystwie. Czas spędzają chodzeniu do restauracji, wypoczywaniu na łonie natury, a nawet na grze w szachy.

tak Antek Królikowski spędza czas z Izabelą Instagram

Jak wynika z relacji Joanny Opozdy, ukochana jej byłego partnera ma być rzekomo w całą aferę zamieszana o wiele bardziej, niż się początkowo wydawało. Mama Vincenta ujawniła wiadomości, które miała dostać od Izabeli. Prawniczka miała grozić w nich, że "zniszczy Opozdę", korzystając z kancelarii, w której pracuje.