Amal Clooney kradnie show w drodze na imprezę. Sukienka z piórami? Idealna dla niej

Amal Clooney to ceniona na świecie wysokiej rangi prawniczka, która walczy o prawa człowieka. Odkąd na dobre zagościła w świecie show-biznesu, opinia publiczna nie tylko interesuje się jej sukcesami zawodowymi, ale również z zaciekawieniem śledzi jej życie prywatne. Duże zainteresowanie wzbudzają również stylizacje żony George'a Clooneya, która nie raz udowodniła, że zarówno na co dzień, jak i na czerwonym dywanie prezentuje się rewelacyjnie. Tym razem również zachwyciła stylizacją.

Boska stylizacja Amal Clooney. Prawniczka postawiła na modne w tym sezonie pióra

15 lipca Amal Clooney i jej mąż bawili się w towarzystwie rodziny i przyjaciół na przyjęciu, które odbyło się w położonym na zachodnim brzegu jeziora Como luksusowym hotelu. Tego wieczoru prawniczka wybrała stylizację inspirowaną latami 60. Miała na sobie sięgającą do połowy ud białą sukienkę bez rękawów, która na całej długości została obszyta kryształkami. Jednak największą uwagę zwracał wykończony bardzo modnymi w tym sezonie piórami dół kreacji.

Amal Clooney zadbała też o dodatki. Postawiła na duże, srebrne kolczyki i niewielką, złotą torebkę dopasowaną kolorem do butów na obcasie. Całość świetnie komponowała się z dość naturalnym makijażem. Ciemne włosy pozostawiła rozpuszczone i ułożone w delikatne fale. Jej mąż również prezentował się bardzo elegancko. George Clooney postawił na szary garnitur i białą koszulę. Bez wątpienia oboje wyglądali świetnie.

sEXCLUSIVE: George and Amal Clooney enjoy a night out with family and friends at the Grand Hotel Tremezzo, Lake Como (Machete / MEGA / The Mega Agency / Forum Pobrane 19.07.2022

