Rodzinny dom Królikowskich znajduje się we wsi Zalesie położonej ok. 30 km od centrum Warszawy. Mimo tak niewielkiej odległości od ruchliwego miasta rezydencja położona jest w pobliżu lasów, a jej mieszkańcy mają do dyspozycji ogromny ogród. Małgorzata Ostrowska-Królikowska kocha życie w zgodzie z naturą i bardzo dba o znajdujące się w nim rośliny. Z sielskim stylem współgrają także wypełnione starymi meblami wnętrza domu aktorki.

Tak mieszka Małgorzata Ostrowska-Królikowska

Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Paweł Królikowski doczekali się pięciorga dzieci i zadbali o to, aby ich wspólny dom był dla nich oazą. Wnętrza nie są nowoczesne, za to drewniane meble tworzą przytulny i ciepły klimat. W jadalni stanął szeroki, wykonany w całości z drewna stół, przy którym wygodnie może zmieścić się cała rodzina - a teraz już także kolejne pokolenia Królikowskich.

Choć na licznych regałach można znaleźć obrazki, ozdoby czy rodzinne zdjęcia, w zdecydowanej większości przeważają na nich książki. Rodzina Królikowskich musi gromadzić ich bardzo dużo, bo wypełniają nie tylko biblioteczki, ale też specjalnie zamocowane nad oknami półki.

Do rustykalnego stylu domu w Zalesiu dopasowana jest także kuchnia Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej. Mimo że znalazły się w niej nowoczesne sprzęty, blaty wykonane są z jasnego drewna, a ściany wyłożono niedużymi, zielonymi płytkami, stylizowanymi na starsze niż są w rzeczywistości.

To, co robi największe wrażenie w domu Królikowskich, to obszerne, sięgające niemal od sufitu do podłogi okna, które oświetlają salon i jadalnię. Rozciąga się z nich widok na ogród wypełniony drzewami i krzewami.

W ogrodzie Małgorzata Ostrowska-Królikowska spędza niezwykle dużo czasu, relaksując się z książką czy oddając pracom ogrodowym. Tutaj znalazła się także prawdziwa duma aktorki - 20-letni krzew magnolii. Aktorka zasadziła go tuż po urodzeniu młodszej córki, Marceliny. Więcej zdjęć z domu aktorki znajdziecie w galerii na górze strony.